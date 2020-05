Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és sakkolimpikon, feleség, édesanya és sok minden más. Különleges múltjának és jelenének szakaszait együtt tekintettük át. És a jövőbe is bepillantottunk.","shortLead":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és...","id":"20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93818c51-8ec4-4ee2-877f-3b734cb8d1eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","timestamp":"2020. május. 19. 12:15","title":"Polgár Judit: „Folyamatos flow-ban keresed a megoldást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány utáni élet már nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt.","shortLead":"A járvány utáni élet már nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt.","id":"20200520_Az_ujzelandi_miniszterelnok_legujabb_huzasa_a_negynapos_munkahet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7072fed-23ee-485e-8d96-64bb8bdb4898","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Az_ujzelandi_miniszterelnok_legujabb_huzasa_a_negynapos_munkahet","timestamp":"2020. május. 20. 08:35","title":"Az új-zélandi miniszterelnök legújabb húzása: a négynapos munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid munkanélküliségi támogatás is szerepel a bizottság országértékelésében.","shortLead":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid...","id":"20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad3d15-f279-4145-9d30-25cc82eb0ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","timestamp":"2020. május. 20. 16:58","title":"Súlyos bírálat Brüsszelből a kormánynak: Túl kevés segítséget kapnak, akik nehéz helyzetbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező bizalmatlansághoz a költségvetés átláthatatlansága is hozzájárul – figyelmeztet a HVG-nek írt elemzésében Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke.","shortLead":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező...","id":"20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93c39b-3b7c-46dc-9431-dcbdb5230b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","timestamp":"2020. május. 20. 15:05","title":"Nem árt fenntartással kezelni a friss magyar statisztikai adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai adatvédelmi hatóság szerint a felhasználók azt gondolhatták, hogy az adatvédelmi beállításokkal a Facebook nem adja ki a személyes adataikat, ám nem ez történt.","shortLead":"A kanadai adatvédelmi hatóság szerint a felhasználók azt gondolhatták, hogy az adatvédelmi beállításokkal a Facebook...","id":"20200520_facebook_kanada_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1291a3-e63c-49a7-beb6-e14516a37725","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_kanada_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_buntetes","timestamp":"2020. május. 20. 16:43","title":"Újabb bírságot kapott a Facebook, mert félrevezették a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember beszélt viszonyáról a különleges helyzethez. Megszólaltak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői, jobboldaliak és baloldaliak egyaránt. Magánélet, egészség, politika, művészet, humor - M. Kiss Csaba sorozatzáró összefoglalóját látják.","shortLead":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember...","id":"20200519_Home_office_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecbac34-e661-498b-ad98-d6398b049b5c","keywords":null,"link":"/360/20200519_Home_office_osszefoglalo","timestamp":"2020. május. 19. 17:55","title":"Home office: Így élték meg ők, 53-an a karantén 8 hetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200521_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c2eaf6-6f7f-463c-af62-279b993aee55","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 21. 06:49","title":"Elhunyt 3 beteg, 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]