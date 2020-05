Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","shortLead":"A vállalatok létszámigényének felmérése már folyamatban van, eddig több mint hatvan cég adatai állnak rendelkezésre.","id":"20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d73a19-cdf7-4eed-bc76-03f66dbee270","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adatbazis_munkanelkuli_allami_ceg","timestamp":"2020. május. 22. 07:09","title":"Adatbázis segítségével csábítanák a munkanélkülieket az állami cégekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új termékkategóriákat jelentett be a Magyarországon is egyre ismertebb Honor: jön a cég első vízforralója, párásítója és ventilátora is.","shortLead":"Új termékkategóriákat jelentett be a Magyarországon is egyre ismertebb Honor: jön a cég első vízforralója, párásítója...","id":"20200522_huawei_honor_okos_fogkefe_okos_porszivo_router_vizforralo_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d5f95d-6630-468c-90b0-1dd297b6447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_huawei_honor_okos_fogkefe_okos_porszivo_router_vizforralo_laptop","timestamp":"2020. május. 22. 14:03","title":"Surranópályán, fogkefével és okosporszívóval erősít a Huawei almárkája, a Honor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért véget.","shortLead":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért...","id":"20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6f2062-04ac-4dfb-9aab-89259ffd1f74","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Egy tartományt kivéve lassan egész Olaszország fellélegezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges intelligencia könnyebben felismerheti az újabb kártevőket.","shortLead":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges...","id":"202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e47e6-4106-47ac-8302-b20f354e8fba","keywords":null,"link":"/360/202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","timestamp":"2020. május. 22. 15:30","title":"99%-os pontossággal szúrja ki a számítógépes vírusokat a Microsoft és az Intel új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b018f-afc6-4105-a0a1-f3fa54c2efcb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs megrendezése különösebb, mint maga a mérkőzés.","shortLead":"A meccs megrendezése különösebb, mint maga a mérkőzés.","id":"20200523_Ujraindult_a_labdarugobajnoksag_itt_az_elso_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b018f-afc6-4105-a0a1-f3fa54c2efcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8365d2-3ea7-48dd-ab12-1aca48ac3b76","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Ujraindult_a_labdarugobajnoksag_itt_az_elso_eredmeny","timestamp":"2020. május. 23. 18:28","title":"Újraindult a labdarúgó-bajnokság, itt az első eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd64f9f-0678-4292-aed0-32daa5f405cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb olcsó, linuxos eszköz érkezik a PINE64-től: még ebben a hónapban előrendelhető lesz egy Ubuntu Touch rendszer futtató tablet.","shortLead":"Hamarosan újabb olcsó, linuxos eszköz érkezik a PINE64-től: még ebben a hónapban előrendelhető lesz egy Ubuntu Touch...","id":"20200523_pinetab_linuxos_tablet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd64f9f-0678-4292-aed0-32daa5f405cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebc575e-5709-4338-b545-10140b93993f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_pinetab_linuxos_tablet","timestamp":"2020. május. 23. 12:03","title":"Filléres új gépet ad ki a linuxos telefonok, laptopok gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570fbbe3-ed0b-49ad-b72e-a305efec3a1d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni, ezért foglalkoztak vele.\r

","shortLead":"Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni...","id":"20200522_Pongyola_jogszabalyfogalmazast_tett_helyre_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570fbbe3-ed0b-49ad-b72e-a305efec3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f2b12-ddf6-4683-95ce-47792bb48648","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Pongyola_jogszabalyfogalmazast_tett_helyre_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 22. 16:06","title":"Pongyola jogszabály-fogalmazást tett helyre az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]