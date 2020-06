Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07a36a-302e-4fd9-8cdf-f5a1f6f158bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő számos filmben játszott, de ő szinkronizálta például Glenn Close-t és Jane Fondát is.","shortLead":"A színésznő számos filmben játszott, de ő szinkronizálta például Glenn Close-t és Jane Fondát is.","id":"20200602_Meghalt_Foldi_Teri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea07a36a-302e-4fd9-8cdf-f5a1f6f158bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd751d4-f81c-4071-b897-a114f250ed41","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_Meghalt_Foldi_Teri","timestamp":"2020. június. 02. 22:19","title":"Meghalt Földi Teri, a Vígszínház egykori tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz klippremier és filmvetítés is.","shortLead":"Lesz klippremier és filmvetítés is.","id":"20200603_Online_emlekezik_a_kormany_a_trianoni_dontes_100_evfordulojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cfdaa-10b7-45ee-a633-d022ae017521","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Online_emlekezik_a_kormany_a_trianoni_dontes_100_evfordulojara","timestamp":"2020. június. 03. 06:37","title":"Online emlékezik a kormány a trianoni döntés 100. évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. 