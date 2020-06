Kifejezetten jól ment a Nobunak a járvány előtt – a étterem tavaly 1,3 milliárdos bevételt hozott össze, a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt azonban havonta közel 10 millió forintos veszteséget termel – írta a Blikk.hu.

Azért veszít ilyen sokat a járvány alatt a Nobu, mert az üzlethelyiség bérleti díja is magas az Erzsébet téri Kempinski Hotelben működő étteremnek és a konyhai személyzet bérét is állják. A veszteség ellenére is üzemeltetik a helyet és kiszállításra álltak át a koronavírus-járvány alatt.

Idén áprilisban egyébként debreceni milliárdosok szálltak be Andy Vajna özvegyének luxuséttermébe.

A Nobuval ellentétben már a járvány alatt is veszteséget termelt Vajna Tímea 2016-ban nyílt fánkozója, a Mr Funk, ami a koronavírus kitörése következtében véglegesen be is zárt áprilisban.