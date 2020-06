Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","shortLead":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","id":"20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb36c23-0abc-4233-a80b-73e56af49ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","timestamp":"2020. június. 08. 16:43","title":"Angliába is eljutottak az állampusztai börtönben gyártott tészták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","shortLead":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","id":"20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c91c85-f668-4996-84d3-faeb733a21fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","timestamp":"2020. június. 07. 21:50","title":"Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A traumatológiai beavatkozások elszámolásának növelésével havi 90 millió forint pluszbevételt könyvelhetett el az intézmény.","shortLead":"A traumatológiai beavatkozások elszámolásának növelésével havi 90 millió forint pluszbevételt könyvelhetett el...","id":"20200608_Peterfy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c5ba50-b621-4403-9ccb-8312ca671955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Peterfy","timestamp":"2020. június. 08. 16:59","title":"Jelentős fizetésemelést kaptak a traumatológusok és az ápolók a Péterfy Sándor utcai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már a levegőben volt.","shortLead":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már...","id":"20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f54c21a-fa24-4f65-9f27-8732616b680b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","timestamp":"2020. június. 09. 11:33","title":"Videó: Szatymazon próbálták ki, mi történik, ha drón ütközik egy levegőben lévő repülőgéppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kérdőjellel szerepeltek a gyógyszerészek a díjazottak listáján, a gyógytornászok és a házi segítségnyújtók pedig nem állami alkalmazottak – mondta az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"Csak kérdőjellel szerepeltek a gyógyszerészek a díjazottak listáján, a gyógytornászok és a házi segítségnyújtók pedig...","id":"20200608_kasler_gyogyszeresz_dijazas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373160e1-07da-4984-97fc-d829f81ad7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_gyogyszeresz_dijazas_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:10","title":"Elmagyarázta Kásler, miért nem jár a gyógyszerészeknek 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","shortLead":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","id":"20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fab39-e6b6-4d30-be05-2bb37dc4454f","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","timestamp":"2020. június. 08. 09:43","title":"Ferihegy 3 év múlva térhet teljesen magához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni, mielőtt dönt, mely alkotások méltók a rendezvényhez.","shortLead":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni...","id":"202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39dd3ec-eb2c-4c6c-a27e-450ef157901c","keywords":null,"link":"/360/202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","timestamp":"2020. június. 08. 16:00","title":"Nem ember dönti el, milyen műveket állítsanak ki a bukaresti biennálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]