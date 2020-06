Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben kivetített képernyőn válaszolt Jeannice Reding megyei bíró kérdéseire.\r

","shortLead":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben...","id":"20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea21c544-2b13-4b7a-b413-505e053428b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 05:26","title":"Egymillió dollár fejében védekezhet szabadlábon a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","shortLead":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","id":"20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb465a66-d3d3-4190-93d8-831ebacaf550","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","timestamp":"2020. június. 09. 08:30","title":"Megvásárolható Jennifer Aniston aktfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek magukhoz. Ha sasszeme van, akkor kiszúrja a hibákat a képen. ","shortLead":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek...","id":"20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b622d90e-5249-4990-a760-f1d8cddb1ff9","keywords":null,"link":"/elet/20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","timestamp":"2020. június. 10. 10:50","title":"99. születésnapját ünnepli Fülöp herceg, de van valami gond a róla készült új fotóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","id":"20200610_elfujta_a_szel_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a9740-ba70-4179-80c6-d7b05e522ec4","keywords":null,"link":"/elet/20200610_elfujta_a_szel_hbo","timestamp":"2020. június. 10. 11:04","title":"A HBO Max levette az Elfújta a szélt, mert rasszistán ábrázol szereplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és még az észak-koreaiaktól is.","shortLead":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és...","id":"20200609_USA_new_york_times_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0111-6f45-4ce2-89fa-337ba42deb88","keywords":null,"link":"/360/20200609_USA_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. június. 09. 07:30","title":"New York Times: Nagy pofont kapott a demokráciaexportőr Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","id":"20200609_alapjovedelem_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6fda96-fa15-4640-bf5e-37b681c39203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alapjovedelem_felmeres","timestamp":"2020. június. 09. 17:00","title":"Van a magyarok 80 százalékának egy vágya, amit szinte biztosan nem fog teljesíteni az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]