[{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","shortLead":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","id":"20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a42b59-700c-4ab0-8038-ef397a8c25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","timestamp":"2020. június. 09. 20:54","title":"Polt: Nyomozás indult környezetkárosítás miatt a Mátrai Erőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről, amelyre két és fél éve adott a kormány 2,2 milliárd forintot. A beruházásból még semmi nem látszik, és az új, projektgazda, egy Seszták Miklós üzleti köreihez köthető társaság sem szívesen oszt meg róla részleteket. A lovasszövetségnek viszont már szakmailag sincs köze a lovassport egyik legnagyobb hazai beruházásához.","shortLead":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről...","id":"20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa8c35-b615-4339-aaf3-09a3fac9dfef","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","timestamp":"2020. június. 09. 15:10","title":"Két és fél éve utalt a kormány 2,2 milliárdot a kisvárdai lówellnessre, de még mindig nem látszik belőle semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más újdonság is van: bevezetik az e-jótállást.","shortLead":"Más újdonság is van: bevezetik az e-jótállást.","id":"20200610_jotallas_szavatossag_szabalyok_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37913374-7176-47c3-9528-e70bb61bda19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jotallas_szavatossag_szabalyok_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 10. 12:48","title":"Változnak a szavatosság és jótállás magyarországi szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus játékszabályokat - nyilatkozta Ivan Krasztev bolgár politológus a Die Zeitnek.","shortLead":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus...","id":"20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df002909-1848-4ec3-ae5e-0eb10aaced30","keywords":null,"link":"/360/20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","timestamp":"2020. június. 10. 07:50","title":"Magyarország számára közeleg az igazság pillanata az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f8ceea-0a82-49e6-a8ff-869c2dc1ff7c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Előre nem látható többletfeladatok és a járvány miatt a honvédség a vártnál hamarabb felélte a kormánygépként is funkcionáló Airbus szállítógépek üzemeltetési keretszerződését. Gyorsított tárgyalásos eljárást írtak ki az új szerződés megkötésére.","shortLead":"Előre nem látható többletfeladatok és a járvány miatt a honvédség a vártnál hamarabb felélte a kormánygépként is...","id":"20200609_nemkormanygep_kormanygep_uzemelteto_beszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f8ceea-0a82-49e6-a8ff-869c2dc1ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c33d9-7078-4806-a7f4-90da9f0a9957","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_nemkormanygep_kormanygep_uzemelteto_beszerzes","timestamp":"2020. június. 09. 11:09","title":"Túlhajtották a \"nem kormánygépeket\", gyorsan új üzemeltető kell 14 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik változata lesz. Ha hihetünk a pletykáknak, 108 megapixeles kamerával és 120x-os digitális zoommal érkezik a telefon.","shortLead":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik...","id":"20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fd774-911c-489c-910c-74ea314dfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","timestamp":"2020. június. 09. 11:03","title":"120x-os digitális zoom kerülhet a Xiaomi új telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a brutális rendőri intézkedés egy ember életébe került.","id":"20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28087ab-45fc-4d5c-be4e-1ed40024848f","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_terdepeles_magyar_rendor_kenyszerintezkedes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Van az a helyzet, amikor a magyar rendőr is rátérdepelhet valaki nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]