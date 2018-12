Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Két korszak határán vezette az Egyesült Államokat George Bush, és ezt jól csinálta. ","shortLead":"Két korszak határán vezette az Egyesült Államokat George Bush, és ezt jól csinálta. ","id":"20181201_Elment_az_elnok_aki_pont_akkor_volt_jo_helyen_amikor_szukseg_volt_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab3ccac-6ffd-4215-ab44-fa08a12e027e","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Elment_az_elnok_aki_pont_akkor_volt_jo_helyen_amikor_szukseg_volt_ra","timestamp":"2018. december. 01. 19:30","title":"Elment az elnök, aki pont akkor volt jó helyen, amikor szükség volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","shortLead":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","id":"20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc50ff-b0c0-4f55-8fe9-c6922a5028b7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","timestamp":"2018. december. 02. 07:50","title":"Szatyorban lopták a díszeket Tata karácsonyfájáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","shortLead":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","id":"20181203_lamborghini_langok_vietnam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcabf453-0699-4000-9397-7fb6801fc364","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_lamborghini_langok_vietnam","timestamp":"2018. december. 03. 16:44","title":"Videó: Addig üvöltette az utcán a Lamborghinijét, amíg kigyulladt a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön, hogyan reagál a négylábú a látottakra.","shortLead":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön...","id":"20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dd686-8c1e-4808-b5f2-71100ab53406","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","timestamp":"2018. december. 03. 11:33","title":"A nap videója: Így reagál egy kutya a virtuális valóságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak a nevét, amelynek a kitörése hetekre lebénította a légi közlekedést Európában. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull ","shortLead":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak...","id":"20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b66b3-c72b-40cd-a55c-3af1ea5cf382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","timestamp":"2018. december. 02. 08:58","title":"Tegyen egy próbát, ki tudja mondani azt a szót, hogy Eyjafjallajökull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467c93ac-b434-432f-bc18-0402fe6cddc8","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Keblére ölelné Magyarország az illiberális állam felé kacsingató Romániát, amelynek kormánya egyszerre bírálja Brüsszelt, és készül a januárban kezdődő soros EU-elnöki tisztére.","shortLead":"Keblére ölelné Magyarország az illiberális állam felé kacsingató Romániát, amelynek kormánya egyszerre bírálja...","id":"201848__roman_illiberalizmus__evfordulo__euelnokseg__ugyeszi_kurazsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467c93ac-b434-432f-bc18-0402fe6cddc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302892b0-2696-4e80-94c1-7017a0ac4ed2","keywords":null,"link":"/vilag/201848__roman_illiberalizmus__evfordulo__euelnokseg__ugyeszi_kurazsi","timestamp":"2018. december. 02. 08:30","title":"Magyar-román - két érdekbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója, és minél kevésbé félünk tőle, annál inkább élhetünk boldog és egészséges életet.","shortLead":"Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója...","id":"20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73372c5-8900-4ceb-a0ec-7b920f349162","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","timestamp":"2018. december. 02. 19:15","title":"A stressz lehet hasznos is. Így fordítsa az előnyére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]