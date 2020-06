Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","shortLead":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","id":"20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23554bb-667e-4bff-9966-1f8275fdfb3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","timestamp":"2020. június. 09. 17:42","title":"Még izgalmasabbak lettek a kecskeméti Mercedes AMG-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be erről. Úgy vélekednek: a megnövekedett forgalom a koronavírus kezdődő terjedése miatt volt. A kínai külügy szerint nem igazak a hírek.","shortLead":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be...","id":"20200609_koronavirus_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd365f32-e25d-42c4-a6a6-add61570aee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. június. 09. 18:03","title":"A koronavírus már tavaly augusztusban megjelenhetett és terjedhetett Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","shortLead":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","id":"20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54250692-f9f4-49be-a7f3-52dfc30425b5","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","timestamp":"2020. június. 10. 10:47","title":"Amikor az ízléstelenség és a kapitalizmus találkozik: George Floyd halálát pólóra nyomtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte tájékozódni.","shortLead":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte...","id":"20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3d0067-dbad-4067-a4c5-0315257d0f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 10. 10:37","title":"Péntektől megnyílik a magyar–horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van a laptopja akkumulátora.","shortLead":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van...","id":"20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4678-f17b-4931-ac02-8e7bb463a0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","timestamp":"2020. június. 10. 19:03","title":"Windowsos laptopja van? Így nézheti meg, meddig használhatja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d0ef0-c86b-4568-a8a0-9449ce1c5968","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","timestamp":"2020. június. 11. 09:21","title":"621 lóerős sportkombiként támad a megújult 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]