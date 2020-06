Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","shortLead":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","id":"20200622_maszkviseles_birsag_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29ca2b-e26b-4e4c-8f89-b4b327900417","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_maszkviseles_birsag_izrael","timestamp":"2020. június. 22. 21:45","title":"50 ezer forintnyi bírságot kell fizetni Izraelben, ha valaki nem hord maszkot az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","shortLead":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","id":"20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adada644-8c51-4e45-8547-108fd8904e77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","timestamp":"2020. június. 23. 06:41","title":"Videó: így száguld 267-tel az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","shortLead":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","id":"20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4506b4c-37a0-4cbc-86b7-acf692651b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","timestamp":"2020. június. 21. 18:35","title":"38 fokos hőséget mértek a Föld egyik leghidegebb pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt állította, valójában nincs ok a pánikra a lapnál, a szerkesztőség feldarabolását javasoló terv kidolgozója már nem is dolgozik ezen a projekten.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt...","id":"20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db26c8c-46a3-4c7c-9687-a7fbeffa0388","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","timestamp":"2020. június. 21. 22:01","title":"Bodolai: Félrevezették az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","shortLead":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","id":"20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e111-9664-40da-a9e4-69fd71f860a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 12:04","title":"Csak súlyos koronavírusos betegeknél alkalmazzák a vérplazma-terápiát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","shortLead":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","id":"20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31baf77-2aa2-4bc8-b147-359143053bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","timestamp":"2020. június. 21. 14:13","title":"Felhőszakadással indul a jövő hét - és strandidővel ér véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]