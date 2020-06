100 milliárdra pályázhatnak a cégek, amelyek fejlesztenének

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","shortLead":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","id":"20200629_beteg_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a08ac1-11db-4f80-be25-94a160fb07e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_beteg_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 08:58","title":"Elhunyt négy krónikus beteg, három új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","shortLead":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","id":"20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f4262-fda8-4281-98de-67ac09c9679f","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","timestamp":"2020. június. 29. 10:26","title":"Három hónapig volt kórházban egy koronavírusos brit író, és úgy volt, hogy nem is jön ki már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump kapott egy kokit a legfelsőbb bíróságtól, űrbe megy az unió, nem maradhat el az ARC. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump...","id":"20200630_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771ca871-a644-4ac7-9b54-b731692269ff","keywords":null,"link":"/360/20200630_Radar360","timestamp":"2020. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Az iskolakezdés csúszhat, a NAV nem kegyelmez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Persze van egy trükk a számolásban.","shortLead":"Persze van egy trükk a számolásban.","id":"20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e234345-a6ae-4de3-a1f5-4f0ced16e695","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","timestamp":"2020. június. 30. 12:25","title":"Turistarekord Sanghajban a sárkányhajó-ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos papír, csak ígéret. A mártélyi szülők vasárnap délután indítottak figyelemfelhívó váltófutást, hétfőn délelőtt érkeztek a minisztériumhoz, ahol beszélhettek is az államtitkárral. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos...","id":"20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad2e84-47cc-4d30-8744-d0f76014b712","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","timestamp":"2020. június. 29. 14:00","title":"Maruzsáig futottak a mártélyi szülők és megmentették az iskolájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5836fb82-e36c-40a4-b277-085e6f9191a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","timestamp":"2020. június. 29. 12:24","title":"Már 5 perc alatt nagyon forróvá válhat a levegő egy kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]