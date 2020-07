Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","shortLead":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","id":"20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8f098-fa12-4ecc-98f0-f656a882fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","timestamp":"2020. július. 09. 05:38","title":"Allergia elleni orrsprayben találtak koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyagot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","shortLead":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","id":"20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948379b5-dece-48db-b62b-a818b02ba471","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","timestamp":"2020. július. 09. 15:20","title":"Jótékonyság miatt kiesett a leggazdagabbak közül Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3938572-c2d0-4da2-bc98-4bceff813c4a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","timestamp":"2020. július. 09. 13:15","title":"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","shortLead":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","id":"20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35304fc9-5265-4d95-9c02-a6e02d075d79","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","timestamp":"2020. július. 10. 14:38","title":"A TV2 székházába jegyezték be a Pesti Srácok tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","shortLead":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","id":"20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fce12ef-8193-4171-8d77-626d277b2c51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","timestamp":"2020. július. 09. 07:59","title":"Hibrid szabadidő-autóként itt a vadonatúj Toyota Corolla Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","shortLead":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","id":"20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834f5ad-973e-43c7-aed3-f654415212de","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Elkészült lebegő lukas palacsinta: szerkezetkész a Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]