[{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","shortLead":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","id":"20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8daf26-6e76-4c22-9d95-691c685eef30","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","timestamp":"2020. június. 11. 05:25","title":"Őrizetbe vették a környezeti katasztrófát okozó norilszki hőerőmű három felsővezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21128bf9-395f-4a35-a4ea-c501e96fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösség segítségével valósítaná meg egy magyar tervező játékát, a Lavosballt, amely a Rubik-kocka egy fejlettebb változatának tűnik.","shortLead":"A közösség segítségével valósítaná meg egy magyar tervező játékát, a Lavosballt, amely a Rubik-kocka egy fejlettebb...","id":"20200611_lavosball_indiegogo_rubik_kocka_penzgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21128bf9-395f-4a35-a4ea-c501e96fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbbf036-e65b-45d8-930b-7759473883d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_lavosball_indiegogo_rubik_kocka_penzgyujtes","timestamp":"2020. június. 11. 13:03","title":"Ez a magyar játék lesz a következő Rubik-kocka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. 