Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","id":"20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a00d00-b36e-4f1e-8844-3dd66acba9fa","keywords":null,"link":"/elet/20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","timestamp":"2020. július. 08. 12:59","title":"Szójáték lett Usain Bolt kislányának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan tyúkként, amit óvni kell, hogy aranytojást tojjon.","shortLead":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan...","id":"20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e704e-ac6a-4e7f-94e7-1fb9d64e4d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","timestamp":"2020. július. 09. 11:37","title":"A gazdaságnak is jót tenne, ha természetvédelmi terület lenne a Föld a harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735fb626-4d46-4678-9774-3ebb4c173a24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvostársadalom férfidominanciájáról, valamint a hálapénz felszámolásáról beszélt egy interjúban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke. A MOK új, reformokra nyitott vezetése szerint egy kezdő orvos fizetését majdnem a háromszorosával kéne megemelni.","shortLead":"Az orvostársadalom férfidominanciájáról, valamint a hálapénz felszámolásáról beszélt egy interjúban a Magyar Orvosi...","id":"20200708_Lenard_Rita_A_halapenz_a_felelem_bere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735fb626-4d46-4678-9774-3ebb4c173a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3f3196-858c-41b7-8a01-db397246c3d8","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Lenard_Rita_A_halapenz_a_felelem_bere","timestamp":"2020. július. 08. 15:33","title":"Lénárd Rita: A hálapénz a félelem bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","id":"20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa44ce3e-0bcf-4a82-96e5-c24b04516e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","timestamp":"2020. július. 09. 08:48","title":"Freund Tamás: A teremtő művét elismerve is lehet tudósként kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több szempontból sem igazán állja meg a helyét.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több...","id":"20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022faa4-872f-44db-94b7-e895807edec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","timestamp":"2020. július. 09. 11:52","title":"Csúsztat a kormány, amikor azt állítja: adósrabszolgává teszi az EU a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb világűrbéli utazásait. A dokusorozat készítői olyan kérdésekre keresik a választ, minthogy honnan jöttünk, hogyan alakult ki a Naprendszer, és vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben.","shortLead":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb...","id":"20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf33a3-4a89-4298-a483-3bce7eb38a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","timestamp":"2020. július. 09. 08:03","title":"Totálisan félreértették a tudósok a Napot – aztán jött a most 93 éves Eugene Parker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást végeztek a könnyed csevegés művészetéről, és kevés megbízható elmélet született a témában. Íme néhány gyakorlati tipp.","shortLead":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást...","id":"20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2880a21-296a-47a1-9725-3fed46e578a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","timestamp":"2020. július. 08. 19:15","title":"Hogyan elegyedjünk szóba idegenekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos sérüléseket okozott egy nagy testű kutya egy idős nőnek. Az állat gazdája ellen eljárást indítottak.","shortLead":"Súlyos sérüléseket okozott egy nagy testű kutya egy idős nőnek. Az állat gazdája ellen eljárást indítottak.","id":"20200708_Nagytestu_kutya_tamadt_egy_idos_nore_Hernadkercsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0baf0-fa73-4dd6-8f24-d1b3a24fd349","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Nagytestu_kutya_tamadt_egy_idos_nore_Hernadkercsen","timestamp":"2020. július. 08. 15:12","title":"Kutyatámadás történt Hernádkércsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]