[{"available":true,"c_guid":"e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost keresi a rendőrség.","shortLead":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost...","id":"20200715_busz_kerekparos_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89f2a-7080-4e45-921c-50db79a6470d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_busz_kerekparos_rendorseg","timestamp":"2020. július. 15. 14:41","title":"Busz elé hajtott egy bringás, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár összesen több mint 22 ezer fogvatartott és büntetés-végrehajtási dolgozó van az országban, májusig mindössze 77 esetben végeztek koronavírustesztet.","shortLead":"Bár összesen több mint 22 ezer fogvatartott és büntetés-végrehajtási dolgozó van az országban, májusig mindössze 77...","id":"20200715_kassai_daniel_magyar_bortonok_buntetes_vegrehajtas_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870b33ff-8e4e-49df-8515-e1818acc947c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_kassai_daniel_magyar_bortonok_buntetes_vegrehajtas_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. július. 15. 12:58","title":"Alig tesztelnek koronavírusra a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","shortLead":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","id":"20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e94a24-916e-4f1e-a98c-d1d846c124c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","timestamp":"2020. július. 15. 13:26","title":"Térfigyelő kamera buktatta le a Bosnyák téren varázsdohánnyal üzletelő nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos képviselő zsidózott a beszéd közben. Az ellenzéki párt képvselője azt állítja, csak Deutsch púderes orrára tett megjegyzést.","shortLead":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos...","id":"20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0dc110-6508-46ff-9a1f-c8c089e85eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","timestamp":"2020. július. 14. 17:22","title":"A Fidesz zsidózással vádol egy jobbikost, a képviselő szerint csak púderes orrot emlegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen értesítésektől is megvédi a felhasználókat.","shortLead":"A Google az áprilisi leállás után most újra aktiválta a Chrome böngésző SameSite nevű funkcióját, ami a kéretlen...","id":"20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d03b68c-bfed-49f3-ab88-36c60542707d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_chrome_84_frissites_cookiek_sutik_nyomkovetes_letiltasa_samesite","timestamp":"2020. július. 15. 17:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, sokkal nagyobb biztonságban netezhet tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is állhat. Trump fiókjához nem nyúltak.","shortLead":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is...","id":"20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d78a221-200b-4213-b9b0-1525840b0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","timestamp":"2020. július. 16. 08:33","title":"Több furcsasága is van a Twitter ellen zajlott példátlan hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]