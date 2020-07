Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek is, gyerekeknek is izgalmakat kínáló animációs filmről van szó.","shortLead":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek...","id":"202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425869a9-dc24-4b42-bb22-60e9a7e7ad31","keywords":null,"link":"/360/202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"Nyári ajánlatunk: unortodox mackóvilág és bájaitól megfosztott melankólia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből tudhattuk meg.\r

\r

","shortLead":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből...","id":"20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c75772-afbf-4a74-acc5-efa981f18560","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","timestamp":"2020. július. 17. 10:36","title":"Radics Béla: „Én nem nyalok, mint az Illés meg az Omega”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magánélet védelméért az eddiginél szigorúbb uniós intézkedésekre van szükség a felhasználói adatok továbbítása terén – mondta ki az Európai Unió Bírósága.","shortLead":"A magánélet védelméért az eddiginél szigorúbb uniós intézkedésekre van szükség a felhasználói adatok továbbítása terén...","id":"20200716_adatvedelem_eu_egyesult_allamok_unios_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57056b7-056d-4048-923b-feb34833699c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_adatvedelem_eu_egyesult_allamok_unios_birosag","timestamp":"2020. július. 16. 19:08","title":"Fájhat a Facebook feje az unió bíróságának döntése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7368e7f8-9804-450e-a08f-19aa71fa166f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton lesz öt éve, hogy elindult a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport, amely ősztől új csatornával szolgálja ki a nézőket.","shortLead":"Szombaton lesz öt éve, hogy elindult a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport, amely ősztől új csatornával szolgálja...","id":"20200717_Uj_sportcsatorna_indul_szeptembertol_jon_az_M4_Sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7368e7f8-9804-450e-a08f-19aa71fa166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7de294b-a88a-4aad-8468-6483b7754374","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Uj_sportcsatorna_indul_szeptembertol_jon_az_M4_Sport","timestamp":"2020. július. 17. 11:19","title":"Új sportcsatorna indul, szeptembertől jön az M4 Sport+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","shortLead":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","id":"20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf44f53-a597-487c-b2b3-ab7dfc195b1e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","timestamp":"2020. július. 17. 11:23","title":"Majdnem kihaltak az északi simabálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"Gyenis Ágnes, Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják az Airbnb-típusú ingatlankiadást.","shortLead":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják...","id":"20200715_Tiborcz_airbnb_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0b44ae-6958-4075-befc-d95afdf4a362","keywords":null,"link":"/360/20200715_Tiborcz_airbnb_","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Tiborcz Istvánt is érdekli az Airbnb-biznisz, de még nagyobbat kaszálhat a rozsdaövezeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","shortLead":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","id":"20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92337e2-11b9-4446-a00e-17543b764689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","timestamp":"2020. július. 17. 16:03","title":"Újabb orosz hackertámadás érte a koronavírus elleni vakcina fejlesztőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Indul az új (sorozatban a harmadik) közbeszerzési eljárás a Lánchíd felújítására. A főváros csak a hidat újítja fel az alagút nélkül, amúgy az előző tervekkel megegyezően. A közbeszerzési eljárás feltételes lesz, mert a kormány papíron nem erre adott támogatást. Ráadásul így se biztos, hogy a pénz elég lesz. ","shortLead":"Indul az új (sorozatban a harmadik) közbeszerzési eljárás a Lánchíd felújítására. A főváros csak a hidat újítja fel...","id":"20200717_lanchid_uj_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67197b7-fa48-4020-a364-0992283a0aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200717_lanchid_uj_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 17. 18:06","title":"Lánchíd-felújítás: van itt még néhány bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]