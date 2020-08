Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja, hogy nőtt a vírus- és járványtagadók, valamint az oltásellenesek száma Magyarországon. Elmondta, jól haladnak a magyar koronavírus-ellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások.","shortLead":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja...","id":"20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d808927c-318e-4d53-ada7-b7b01d8bb73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Virológus: veszélyes, hogy nő a vírus- és járványtagadók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Személyes találkozót kért a Barcelona vezetőségétől Lionel Messi, a klub azonban nem enged: 700 millió euró alatt az argentin – egyelőre – mozdíthatatlannak tűnik Katalóniából.","shortLead":"Személyes találkozót kért a Barcelona vezetőségétől Lionel Messi, a klub azonban nem enged: 700 millió euró alatt...","id":"20200829_Messi_Barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e436fa-dd4a-4ca5-a933-b138322a9eca","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Messi_Barcelona","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:58","title":"Nagyon nem akarja elengedni Messit a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","shortLead":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","id":"20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cf2b-4319-455a-bfed-fb2c58800072","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:12","title":"Csúsztatott iskolakezdéshez alkalmazkodik a BKK új menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata a külkereskedelmi forgalmi fizetések lebonyolításában a kínai bankszövetség jelentése alapján.","shortLead":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata...","id":"20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffc204-cd68-44a2-99e6-20ecc3788179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:24","title":"Nőtt a kínai devizában bonyolított fizetési forgalom az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","shortLead":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","id":"20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8802465a-cd7d-4230-8da3-24f0cbd867e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:24","title":"Facebookos adathalászokra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Romolhat a spermiumok minősége azoknál a férfiaknál, akik lefekvés előtt tévét néznek vagy nyomkodják a mobiltelefonjukat – figyelmeztetnek brit kutatók.","shortLead":"Romolhat a spermiumok minősége azoknál a férfiaknál, akik lefekvés előtt tévét néznek vagy nyomkodják...","id":"20200829_spermium_sperma_nemzokepesseg_ejszakai_mobilozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a8f7d9-ca67-4dd6-9b32-56fbd4e38d1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_spermium_sperma_nemzokepesseg_ejszakai_mobilozas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:27","title":"Ön is mobilozik lefekvés előtt? Egy kutatás szerint jobb, ha abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]