Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","shortLead":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","id":"20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2711fe53-b0ae-4f41-a62c-aa5edd0f16e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:46","title":"Sokkal több tejföl és túró fogyott a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","shortLead":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","id":"20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826819c4-299f-4206-87b1-a907e06d8712","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:07","title":"Koronavírus-fertőzés miatt digitális oktatásra állnak át a mohácsi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem diszkriminálhat az uniós polgárok között – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem...","id":"20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1871d7-aabf-49aa-935f-b9f3955be2d8","keywords":null,"link":"/360/20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Brüsszel józanságra inti a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat. A Zoomnál ez dollárban is kifejeződött. Nagyon sokban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat...","id":"20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc83ffc-e174-4a07-8ff8-5eac3ebed122","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 23:21","title":"Nagyot néztek a Zoomnál, mennyi pénz ömlött a kasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db633d8-6a23-4a51-be98-942fdc917c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyiben Lenovo laptopot használ, ne lepődjön meg, ha a Windows 10 aktuálisan legfrissebb verziója hibákhoz vezet.","shortLead":"Amennyiben Lenovo laptopot használ, ne lepődjön meg, ha a Windows 10 aktuálisan legfrissebb verziója hibákhoz vezet.","id":"20200902_lenovo_thinkpad_laptopok_windows10_majusi_frissites_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db633d8-6a23-4a51-be98-942fdc917c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c4a97-fc5f-4b49-ad65-2aad6f8d36de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_lenovo_thinkpad_laptopok_windows10_majusi_frissites_hibak","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:03","title":"A Lenovo üzeni: ne lepődjön meg, ha friss Windows van a gépén, és beüt a kék halál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány a wc-k használatával is terjedhet. Még úgy is, hogy nem egy fertőzött után használtuk.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány...","id":"20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d814a2c-66a5-4d29-8b6b-d46c391a0269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:03","title":"A mellékhelyiségekben is terjedhet a koronavírus, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]