Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b92261-4e7a-4ffe-a6df-f14cd4743dfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Rebeka párbeszédes politikus társadalmi munkában látja el a feladatot.","shortLead":"Szabó Rebeka párbeszédes politikus társadalmi munkában látja el a feladatot.","id":"20200903_szabo_rebeka_fovarosi_onkormanyzat_allatvedelmi_megbizott_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b92261-4e7a-4ffe-a6df-f14cd4743dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3718c9da-80ea-4976-a737-ae5b10d986d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_szabo_rebeka_fovarosi_onkormanyzat_allatvedelmi_megbizott_karacsony_gergely","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:16","title":"Állatvédelmi megbízottat nevezett ki Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","shortLead":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","id":"20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826819c4-299f-4206-87b1-a907e06d8712","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:07","title":"Koronavírus-fertőzés miatt digitális oktatásra állnak át a mohácsi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb akkumulátortechnológiát fejleszt. Ha összejön, nagyobb hatótávolságra lesznek képesek az elektromos autók.","shortLead":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb...","id":"20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e1d3cc-8210-45a2-a91a-39778bdfafaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:03","title":"Bill Gates most az autókat forradalmasítaná, és már lépett is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","shortLead":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","id":"20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191d7c3c-9200-450d-a21d-884fb41376cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:08","title":"Lezárult a vizsgálat a Vígszínházban az Eszenyi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ebben a mezőgazdaság és az ipar káresetei még nincsenek is benne.","shortLead":"Ebben a mezőgazdaság és az ipar káresetei még nincsenek is benne.","id":"20200902_viharkar_biztosito_sok_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2fe871-482c-4cab-b71d-1f5c622a769e","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_viharkar_biztosito_sok_penz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:40","title":"Négy hónap alatt 6,6 milliárd forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Acélbikák szerdán felkészülési mérkőzést vívtak volna, de ezt már kedden lemondták.","shortLead":"Az Acélbikák szerdán felkészülési mérkőzést vívtak volna, de ezt már kedden lemondták.","id":"20200902_dunaujvarosi_hokicsapat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc14ee75-c543-4c39-b0dc-756b962cf38b","keywords":null,"link":"/sport/20200902_dunaujvarosi_hokicsapat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:59","title":"Koronavírusos a dunaújvárosi hokisok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]