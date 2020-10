Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot akarnak eltávolítani egy környezetvédelmi területről Antwerpen térségében.","shortLead":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot...","id":"20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbe9abf-1176-4912-aae9-b0100742b0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","timestamp":"2020. október. 11. 08:03","title":"Szó szerint fel akarják porszívózni a műanyagot Belgiumban, de nézze csak, mekkora a porszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","shortLead":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","id":"20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c333d1b-970b-464e-bd84-f08ff4951675","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","timestamp":"2020. október. 10. 11:49","title":"Testi sértés és rongálás miatt indult rendőrségi eljárás Pintér Tibor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","id":"20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd48a35-6413-43e9-82b7-0f6d672c63f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","timestamp":"2020. október. 11. 08:59","title":"1068 új koronavírus-fertőzöttet találtak, elhunyt 21 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","shortLead":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","id":"20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00fae6-bf8c-4ee1-9f3d-7c829de51827","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","timestamp":"2020. október. 10. 20:57","title":"Éjszaka tartott katonai parádét Észak-Korea, ballisztikus rakéták is felvonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület szerint. ","shortLead":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő...","id":"20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb42798-a605-412c-a3f8-aa34ca46a209","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 09. 20:11","title":"Orvoshiányt hozhat az állami egészségügyben, de árthat a magánszektornak is a kettő szétválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir hazai fejlesztése mellett a favipiravir gyártása is megkezdődött Magyarországon.","shortLead":"A remdesivir hazai fejlesztése mellett a favipiravir gyártása is megkezdődött Magyarországon.","id":"20201009_koronavirus_gyogyszer_itm_magyarorszag_favipiravir_remdesivir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e98c84-460b-4d66-8e82-c703f02db106","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_koronavirus_gyogyszer_itm_magyarorszag_favipiravir_remdesivir","timestamp":"2020. október. 09. 15:03","title":"Koronavírusos betegek kezelése: Magyarországon már kétféle gyógyszert gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit, szerintük két év múlva is jelentősen a jelenlegi kormánypártoknak fog lejteni a pálya. ","shortLead":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit...","id":"20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb06040-fa78-432f-b16b-bf3cf6a62ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","timestamp":"2020. október. 09. 13:49","title":"Mennyire kellene nyernie 2022-ben az ellenzéknek? – erről írt tanulmányt egy kutatócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez.","shortLead":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték...","id":"20201010_koronavirus_cseh_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5d3f8-e74a-4b95-9fb6-6faa8c5b344d","keywords":null,"link":"/sport/20201010_koronavirus_cseh_valogatott","timestamp":"2020. október. 10. 17:48","title":"Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]