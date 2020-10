Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület szerint. ","shortLead":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő...","id":"20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb42798-a605-412c-a3f8-aa34ca46a209","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 09. 20:11","title":"Orvoshiányt hozhat az állami egészségügyben, de árthat a magánszektornak is a kettő szétválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaldóelszámolást bruttóelszámolás váltja, ami a kilowattok helyett a forintokat számolja. Ha az ITM alacsonyabban szabja meg a megtermelt áram átvételi árát, mint amennyi az aktuális áramár, akkor hiába a napelem, fizetni kell a villanyszámlát.","shortLead":"A szaldóelszámolást bruttóelszámolás váltja, ami a kilowattok helyett a forintokat számolja. Ha az ITM alacsonyabban...","id":"20201009_lakossagi_napelemek_szaldoelszamolas_helyett_brutto_elszamolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5ae942-3b87-4846-9680-470761111a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_lakossagi_napelemek_szaldoelszamolas_helyett_brutto_elszamolas","timestamp":"2020. október. 09. 21:02","title":"Változik az elszámolás, a jövőben az is fizethet villanyszámlát, akinek napelem van a háztetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek, hogy ezek a korlátozások szembemennek a valósággal és aránytalanok, ráadásul könnyű kijátszani őket. De persze a politikusok bajban vannak, mert az ilyen döntések általában nagyobb kockázatokkal és anyagi kiadásokkal járnak együtt, úgy hogy egyszerűbb a tiltás.\r

","shortLead":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek...","id":"20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b658c8-4297-442f-9687-516b6c0dafd2","keywords":null,"link":"/360/20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","timestamp":"2020. október. 11. 09:00","title":"Német virológus: Nem szükségesek az utazási korlátozások, csak így egyszerűbb a politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e0ec2b-735c-47b6-bd53-9ad61307cbbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez a lengyel játékos első Grand Slam-győzelme.","shortLead":"Ez a lengyel játékos első Grand Slam-győzelme.","id":"20201010_Iga_Swiatek_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e0ec2b-735c-47b6-bd53-9ad61307cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf086c7b-cefa-4528-bcf0-ffa3b102bc6e","keywords":null,"link":"/sport/20201010_Iga_Swiatek_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 10. 16:54","title":"Iga Swiatek a női bajnok a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","shortLead":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","id":"20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c97ed-9f54-443a-a6b7-590a76d9fa80","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","timestamp":"2020. október. 10. 16:10","title":"Afrikai oroszlánok születtek Nyíregyházán, most megnézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi idősotthonban is megjelent a járvány.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi...","id":"20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf81c6e-b54d-4501-a455-8a56e4c2ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","timestamp":"2020. október. 09. 19:40","title":"66 gondozott koronavírusos egy nógrádi idősotthonban, családjuknak állítólag senki sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne 100 ezer forintnál kisebb, a gyerekek után 50 ezer forint járna. A program több ezer milliárd forintos költségét a korrupció és fölösleges állami beruházások, például a Budapest-Belgrád vasút leállításával teremtenék elő.","shortLead":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne...","id":"20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76fd77-87f5-4d42-b043-92f0f62514b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","timestamp":"2020. október. 10. 14:00","title":"Még a magzatoknak is adna havi 50 ezer forintot a Párbeszéd alapjövedelem-terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]