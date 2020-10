Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint jövő év végére állhat vissza az életünk a normál kerékvágásba, amihez az amerikai elnökön is alkalmazott gyógyszeregyveleg, valamint egy jövőbeni hatékony vakcina járulhat hozzá.","shortLead":"Bill Gates szerint jövő év végére állhat vissza az életünk a normál kerékvágásba, amihez az amerikai elnökön is...","id":"20201013_donald_trump_koronavirus_fertozes_monoklonalis_antitest_gyogyszer_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755b3800-fd15-4157-833f-ef192f736f37","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_donald_trump_koronavirus_fertozes_monoklonalis_antitest_gyogyszer_bill_gates","timestamp":"2020. október. 13. 09:03","title":"Bill Gates nagyon bízik a koronavírus elleni koktélban, amit Trump is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.","shortLead":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar...","id":"20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7598a5-3425-42e2-9405-df3c4f3be318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 12. 13:30","title":"Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c281c7a-c746-4f83-a9ed-bd21d034f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyetlen Levél díj célja, hogy bebizonyítsák, igenis gazdaságos, ha környezetbarátan működik egy vállalkozás. ","shortLead":"Az Egyetlen Levél díj célja, hogy bebizonyítsák, igenis gazdaságos, ha környezetbarátan működik egy vállalkozás. ","id":"20201013_Elso_alkalommal_osztottak_dijat_a_fenntarthatoan_mukodo_gyori_vendeglatohelyeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c281c7a-c746-4f83-a9ed-bd21d034f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47e7326-60e8-455d-9c23-025797662a5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Elso_alkalommal_osztottak_dijat_a_fenntarthatoan_mukodo_gyori_vendeglatohelyeknek","timestamp":"2020. október. 13. 11:19","title":"Győrben díjat osztottak a fenntarthatóan működő vendéglátóhelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","id":"20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d1cce6-9ecc-4e17-a246-e906aa2fb6bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","timestamp":"2020. október. 13. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka 26 éves BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","shortLead":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","id":"20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492d1437-9c08-4470-bb3c-e17f94f410e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","timestamp":"2020. október. 13. 16:23","title":"Közel tíz év után ért el áttörést a rendőrség, megvannak a több tízmilliós zuglói rablás elkövetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született. Most azért állt a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a valódi okokat.","shortLead":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született...","id":"20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6e248-6325-4f7d-ad57-ef85f7471079","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","timestamp":"2020. október. 12. 16:26","title":"A család ügyvédje szerint Bogdán László halálához közük volt a helyi beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","shortLead":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","id":"20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f9c8f-2cfe-40d4-b8a2-60c9d9cc6714","keywords":null,"link":"/sport/20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Koronavírusos Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]