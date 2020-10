Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","shortLead":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","id":"20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930726c-63a8-414b-9ab7-61006fb4ea8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","timestamp":"2020. október. 30. 17:45","title":"Több lakó és dolgozó is koronavírusos a bólyi lakóotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Újpest elleni rangadón obszcén kifejezések zúgtak a lelátóról, a szurkolók pirotechnikai eszközöket is használtak. A lila-fehér csapat is büntetést kapott.","shortLead":"Az Újpest elleni rangadón obszcén kifejezések zúgtak a lelátóról, a szurkolók pirotechnikai eszközöket is használtak...","id":"20201030_MLSZ_buntetes_Ferencvaros_Ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29fdad-13ff-4a08-bfaf-d0d4f1db19f3","keywords":null,"link":"/sport/20201030_MLSZ_buntetes_Ferencvaros_Ujpest","timestamp":"2020. október. 30. 14:46","title":"Hatmillió forintra büntették a Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","shortLead":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","id":"20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0ff8f7-28f1-463a-a2f4-e104fb57c1f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","timestamp":"2020. október. 28. 20:08","title":"Emmi: Az orvosok csak az ellenzék és a sajtó miatt bizonytalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20201029_auto_villamos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3abff5-0d38-45d5-99ec-0859bb1dd663","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_auto_villamos_baleset","timestamp":"2020. október. 29. 10:05","title":"Három autó karambolozott a Haller utcánál egy villamossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","shortLead":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","id":"20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8550d0-e4c2-4eb7-a4d2-70d490810328","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 29. 16:10","title":"Határozatban állt ki a színművészetis hallgatók mellett a szombathelyi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság hagyatékát? Ezt a kérdést vizsgálta Major Gábor a Tárki Társadalmi Riportjában. Arra jutott: a bankrendszer állapota jobb, mint 12 éve, viszont sokan még mindig csak arra takarékoskodnak, hogy egy váratlan kiadást tudjanak fizetni, és ma már nem a rossz hitelportfolió, hanem a munkanélküliség veszélye miatt dőlhetnek be hitelek.","shortLead":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság...","id":"20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733dae3e-1338-4cae-b32c-331a40c12dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Újabb hitelválság jöhet a magyaroknál, vagy tanultunk a 2008-as leckéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0f2c0-94d2-4938-b6f7-9d5a98f6884b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kártékony zsarolóvírust fejlesztő csapat úgy gondolta, bebizonyítják, hogy nem is annyira rosszszándékúak. Nemes célokra adakoztak tehát, azonban nem biztos, hogy a kiszemeltek el is fogadhatják az adományt.","shortLead":"Egy kártékony zsarolóvírust fejlesztő csapat úgy gondolta, bebizonyítják, hogy nem is annyira rosszszándékúak. Nemes...","id":"20201030_darkside_zsarolovirus_bitcoin_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3db0f2c0-94d2-4938-b6f7-9d5a98f6884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5272c-7767-4a71-94cf-00336e6cf23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_darkside_zsarolovirus_bitcoin_adomany","timestamp":"2020. október. 30. 17:03","title":"Bűnözők vagy Robin Hoodok? Gyerekeknek adakozott egy zsarolóvírust fejlesztő csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]