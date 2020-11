Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","shortLead":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","id":"20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8d6e-744e-4b65-842f-868472be4004","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Hamilton megint győzött, hetedszer világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és a kereskedelmet érintik. ","shortLead":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és...","id":"20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4146c5-ce85-44a0-9310-ef40d1cd25cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","timestamp":"2020. november. 01. 21:42","title":"Szükséghelyzet egy svájci kantonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\" jellemző: nyolc nő, öt maori, illetve három olyan politikus is helyet foglal benne, akik vállaltan az LMBTQ-közösség tagjai.","shortLead":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\"...","id":"20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd6bf5-045f-46d5-88df-53db2acfae37","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Őslakosok és az LMBTQ-közösségből is kerültek be politikusok Jacinda Ardern új kormányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos fertőzöttek száma.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos...","id":"20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c88b1-fe32-4f7e-962f-ec9d665a1f31","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 31. 18:13","title":"Egy hónapos zárlat lesz Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap a Műegyetem és az ELTE jogi kara.","shortLead":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap...","id":"20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3443d-4f03-48d3-b739-aba17df3c58d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","timestamp":"2020. október. 31. 18:20","title":"Kupolákat épít a kormány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása után rengetegen lecsaptak rá.","shortLead":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása...","id":"20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6ef4e-a085-425c-8154-ecd61b6da054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","timestamp":"2020. október. 31. 15:03","title":"Meglepően sok előrendelés érkezett a Huawei Mate 40 telefon 850 ezres Porsche-kiadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra készül a választás után.\r

","shortLead":"Az elnök egyetlen nap alatt öt tagállamba látogatott el, újságíróknak pedig arról beszélt, hogy elhúzódó jogi vitákra...","id":"20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233b6705-b70b-4d05-86fe-98507785d4fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 02. 11:01","title":"Biden szerint Trump a legyőzendő vírus, az elnök újabb négy évre készül a „csodálatos” Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]