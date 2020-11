Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","shortLead":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","id":"20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7f778-51e5-4c19-8559-8bc33bd13893","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","timestamp":"2020. november. 20. 10:35","title":"Bezár a Felix, kiszállítást sem vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos statisztikában szerepel. Orbánnak a szeme sem rebbent.","shortLead":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos...","id":"20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd118577-edab-4dbd-a250-188fb65d0bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","timestamp":"2020. november. 20. 13:01","title":"Pintér Sándor 2000-rel több fertőzöttet mondott be Orbán előtt az operatív törzs ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből: a dolgozókat kisemmiző privatizációtól „az elkövéredett, vastagnyakú vágómarhákhoz” hasonlatossá vált politikusokig.","shortLead":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből...","id":"202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dae1e-8b08-41c6-9772-12fec77f3daa","keywords":null,"link":"/360/202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","timestamp":"2020. november. 19. 14:00","title":"Háy János: A cégvezető - Mindent szabad, amit nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Itt vannak a borongós napok, sötét hajnalok és esték, ráadásul szorongunk: világjárvány szedi áldozatait. Romlik a kedélyünk, energiánk szintje csökken – vajon ez már a depresszió? Hol a határ?","shortLead":"Itt vannak a borongós napok, sötét hajnalok és esték, ráadásul szorongunk: világjárvány szedi áldozatait. Romlik...","id":"20201120_Rosszkedv_vagy_depresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4505de1-cd8f-464b-851e-cbbfd5f581cf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201120_Rosszkedv_vagy_depresszio","timestamp":"2020. november. 20. 08:30","title":"Rosszkedv vagy depresszió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506af720-95d7-4ddf-bc8e-b8f7a5a21409","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint milliókkal nőhet az alultáplált kisgyerekek száma a koronavírus miatt.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint milliókkal nőhet az alultáplált kisgyerekek száma a koronavírus miatt.","id":"20201120_A_jarvany_gyerekek_egesz_generaciojanak_a_jolletet_fenyegeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506af720-95d7-4ddf-bc8e-b8f7a5a21409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825501a0-8589-4cc6-b40b-8e2171c20db8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_A_jarvany_gyerekek_egesz_generaciojanak_a_jolletet_fenyegeti","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"A járvány gyerekek egész generációjának a jóllétét fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később villamosenergiát is kínálnak, 2022-től pedig lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak. Mindehhez bőséges gáztárolói kapacitást vásároltak csütörtökön.","shortLead":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később...","id":"20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd0a998-2b65-41cb-834e-62fbaf80c1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","timestamp":"2020. november. 20. 15:33","title":"Német piacra lép a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a hvg.hu-nak azt mondta: már kifelé van a fertőzésből.","shortLead":"A színész a hvg.hu-nak azt mondta: már kifelé van a fertőzésből.","id":"20201120_Eperjes_Karoly_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e7a2f6-949d-4c93-a7d0-8cf5fc4ac5c1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Eperjes_Karoly_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 20. 17:10","title":"Eperjes Károly is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]