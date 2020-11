Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","shortLead":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","id":"20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1741d-8f56-496b-a6f5-1fa778053463","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","timestamp":"2020. november. 24. 11:17","title":"Marozsán Erika fontos pozícióba kerülve dönthetett jó filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt. A csődbe ment japán gyártó helyett ráadásul az amerikai cég fizetheti a légzsákcseréket.","shortLead":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt...","id":"20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78645a-a8a8-42dc-bdd3-fca4f88da0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","timestamp":"2020. november. 24. 09:20","title":"Közel 7 millió autót érintő visszahívást rendel el a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265c0b8a-a5b2-4a4f-9f16-0d79b853e1b1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A már-már szokásosnak nevezhető menetrend: a német televízió kifigurázza a magyar miniszterelnököt, Kovács Zoltán államtitkár pedig megforgatja kommunikációs bunkósbotját.","shortLead":"A már-már szokásosnak nevezhető menetrend: a német televízió kifigurázza a magyar miniszterelnököt, Kovács Zoltán...","id":"20201125_Deutsche_Welle_A_hivatalos_Magyarorszag_habzik_a_duhtol_de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=265c0b8a-a5b2-4a4f-9f16-0d79b853e1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3731a051-4eb3-443c-8fa8-f182a10cadc8","keywords":null,"link":"/360/20201125_Deutsche_Welle_A_hivatalos_Magyarorszag_habzik_a_duhtol_de_miert","timestamp":"2020. november. 25. 08:20","title":"Deutsche Welle: A hivatalos Magyarország habzik a dühtől, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy – valószínűleg – zseniális marketingfogást.","shortLead":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy –...","id":"202045_jezusom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a3d0d-9be8-4f1f-b88a-56c9de9e9d35","keywords":null,"link":"/360/202045_jezusom","timestamp":"2020. november. 23. 14:00","title":"Kétezer év kellett, hogy valakinek eszébe jusson: Jézus neve is lehet üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére hivatkozva lehetetleníti el a kormánypárt, úgyhogy trükkhöz folyamodik az ellenzék.","shortLead":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére...","id":"20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55bc01-90df-4e51-9873-a51865d9b77c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 12:25","title":"Kicselezné az ellenzék a Fideszt: A honvédelmi bizottságba hívják Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszokásból vezetőknek ajánlott átnézni a listát.","shortLead":"Megszokásból vezetőknek ajánlott átnézni a listát.","id":"20201125_Ezeken_a_kozutakon_valtoztak_iden_a_sebesseghatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e882d9b-7330-4341-b87b-239ea5c72609","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Ezeken_a_kozutakon_valtoztak_iden_a_sebesseghatarok","timestamp":"2020. november. 25. 13:49","title":"Ezeken az utakon változtak idén a sebességhatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]