[{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek vezette önkormányzatok szerint. Több kerületben három-ötszörösére nőtt a szabálytalanul parkolók száma. Pártolitika, vagy jogos kérdés, hogy járványügyi szempontból mekkora szerepe van az ingyenes parkolás újbóli bevezetésének? Helyszíni beszámolók a budapesti parkolás poklából. ","shortLead":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek...","id":"20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeab9baf-de69-4953-b393-d2a1dac16a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"\"Volt, hogy két órát keringtem, mire találtam helyet\" - a lakókkal tökéletes kiszúrás az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","shortLead":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","id":"20201113_youtube_rewind_video_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0f5af-e68c-4df6-9c3a-357b22d0dc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_youtube_rewind_video_2020","timestamp":"2020. november. 13. 15:09","title":"Nem csinál éves összefoglaló videót a YouTube, mert ez „nem lenne helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg a falvakat is kiszolgálók akár annak töredékét fizethetnék.","shortLead":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg...","id":"20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b413d-82ab-45e3-b2fd-2ed56f3026a4","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","timestamp":"2020. november. 11. 18:30","title":"Újabb sarc a nagyvárosoknak: akár ötszörös közműadót fizettetnének a vízművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.","shortLead":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is...","id":"20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8def85-b0ae-45e1-8e46-8a69a3bf3b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Több mint 50 év után újabb holdminták érkeznek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"BI","category":"elet","description":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok harmada nem talált pozitívumot a tavaszi karanténidőszak iskolai teendőiben, a többiek elsősorban az online oktatásból fakadó nagyobb szabadságot és rugalmasságot emelték ki.

","shortLead":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok...","id":"20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9b53-eba3-44ea-ae1d-596965475633","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"Távoktatás: nagyobb önállóságot ad, de túl nagyok a tanári elvárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb kapják meg a koronavírus-vakcinát? Vagy akkor, ha az oltások egy részét továbbadja a fejlődő országokban élő veszélyeztetett, de nincstelen emberek millióinak? A kérdésre adott válaszoktól dollármilliárdok és emberéletek százezrei függenek.","shortLead":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb...","id":"20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8dbfad-47e0-477d-896d-7fc0cf9bdc92","keywords":null,"link":"/360/20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","timestamp":"2020. november. 11. 19:00","title":"A vakcina-nacionalizmus csak elhúzza a járványt, önuralom kellene a világ vezetőitől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

","shortLead":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

