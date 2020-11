Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek. 2020. november. 27. 17:27 Nyolcvan intenzív terápiás ágy van szabadon egész Romániában Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak. 2020. november. 27. 16:57 Visszafordítják az autósokat a Normafáról, ha betelt a parkoló Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül. 2020. november. 26. 16:23 16 percen belül kétszer kaptak el egy gyorshajtót Szolnoknál November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin. 2020. november. 28. 09:46 Keresik a rendőrök a trolin gyereket megütő és rángató férfit A fizetetlen munka sokkal több lett, a lehetőség a kitörésre kevesebb. 2020. november. 26. 16:31 Súlyosan visszaveti a női egyenjogúságot a járvány Balázs Fecó a 60-as évek végén tűnt fel a Neotonban, a magyar rocktörténet meghatározó zenekaraiban játszott, majd sikeres szólókarriert tudhatott magáénak. Szinte a színpadon a halt meg, hiszen rosszulléte előtt néhány héttel is koncertezett. Hatalmas életművéből választottunk tíz dalt. 2020. november. 27. 11:46 Tíz dallal búcsúzunk Balázs Fecótól