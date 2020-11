Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki akkor megy boltba, amikor csak a 65 éven felüliek lehetnek ott. Olyan üzletek is vannak, amelyek jogszerűtlenül nem fogadják az időseket a számukra védett idősávon kívül.","shortLead":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki...","id":"20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639c6b8f-b299-4996-87e6-e5807ff00424","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. november. 28. 10:18","title":"Hiába kaptak saját idősávot, a vártnál sokkal több idős jár zsúfolt boltokba délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rasszizmussal, szexizmussal és más hasonló gyűlöletbűncselekményekkel azonos besorolású lett Franciaországban, ha valaki azért szenved hátrányt, mert nem az irodalmi, párizsi francia nyelvet beszéli.","shortLead":"A rasszizmussal, szexizmussal és más hasonló gyűlöletbűncselekményekkel azonos besorolású lett Franciaországban, ha...","id":"20201128_Franciaorszag_tajszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e1e1bd-7cdb-4ad0-8532-66570badf360","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Franciaorszag_tajszolas","timestamp":"2020. november. 28. 10:41","title":"Betiltották Franciaországban a tájszóláson gúnyolódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését ráadásul sikerült karácsonyra időzíteni.","shortLead":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését...","id":"20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d5fb-3b2b-4cf8-876e-485e2767d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","timestamp":"2020. november. 28. 15:55","title":"Trump karácsonyi búcsúajándéka: sortűzzel és gázzal is kivégezhetik a halálraítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi alkalmazását.","shortLead":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi...","id":"20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e64eab-ac89-4227-be3c-815ae02c906d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","timestamp":"2020. november. 27. 17:03","title":"Furcsa jelzéseket küldött a mobilokra a budapesti City Taxi alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét, amiért az EU jogállamisághoz köti az uniós pénzeket, és addig a gondolatig jut el, hogy Soros a liberális Führer.","shortLead":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét...","id":"20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a07be-c9c0-4d64-92c9-ae2148ea53a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 28. 13:35","title":"Demeter Szilárd szintet lépett: a Führerhez hasonlítja Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5 százaléka az övék.","shortLead":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5...","id":"20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4f496-216a-4db7-ae84-75093edb30f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","timestamp":"2020. november. 29. 08:03","title":"Soha nem adott még el ennyi telefont a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]