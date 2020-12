Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók azonban nem engednek.","shortLead":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók...","id":"20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51038301-c0eb-4778-8fbd-3938cbc732bf","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","timestamp":"2020. december. 14. 10:46","title":"Nagyon vennék a pesti szállodákat a járványhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","shortLead":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","id":"20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd920ffb-039b-462d-8308-92421ad15dd5","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","timestamp":"2020. december. 15. 14:25","title":"22 millió dollárt fizethet a Pinterest, mert diszkriminálták egy női vezetőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében többen vegyenek részt.","shortLead":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében...","id":"20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe751f83-cd5e-47ca-88e6-cca72e6d35d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","timestamp":"2020. december. 14. 05:41","title":"Kevesen mentek el a tömeges tesztelésre Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak a legnépszerűbb sorozatok, filmek, dokumentumfilmek. ","shortLead":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak...","id":"20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73e186a-865e-4417-a352-e889e487a688","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","timestamp":"2020. december. 15. 11:26","title":"Ezektől az HBO-s sorozatoktól váltunk idén függővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","shortLead":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c473504-fded-40c7-a7ac-3e6722cb1e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 15. 14:06","title":"Még az idén megkezdenék a Honvédkórház dolgozóinak beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt róluk.","shortLead":"Néhány kiegészítő, néhány szoftver, és az új M1-es lapkával dolgozó Macek képesek lehetnek arra, amit senki sem gondolt...","id":"20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094be5d2-1865-478b-89c9-df35fb6ee34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f50fc3c-a7c7-4e62-8824-7764471b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_apple_mac_m1_hat_monitor","timestamp":"2020. december. 14. 14:33","title":"Ezt nézze meg: hat képernyőt kezel egyetlen M1-es Mac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok is.","shortLead":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak...","id":"20201215_parlament_torvenyek_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c77a6-5936-4c39-baa4-5d1f0c994ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_parlament_torvenyek_december","timestamp":"2020. december. 15. 14:58","title":"Az egyedülállók örökbefogadását megnehezítő törvényt is elfogadta a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon készül.","shortLead":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon...","id":"20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbdcdbd-65b8-4069-806f-add5ec5fc573","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","timestamp":"2020. december. 15. 13:08","title":"Győrben készül az Audi elektromos szuper-szedánjának karosszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]