Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb, ausztráliai darabon utalások találhatók a világ többi pontján talált monolitok elhelyezkedésére.","shortLead":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb...","id":"20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f3951-e142-48c1-99e4-40a8187c7355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Feltűnt egy újabb rejtélyes fémoszlop, és ezt most telekarcolták koordinátákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz.","shortLead":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel...","id":"20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e5cc6-d6d0-43bc-8fed-dd83d13130d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 13:22","title":"Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","shortLead":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","id":"20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663400d-3790-433e-9379-63a22aa62289","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","timestamp":"2020. december. 18. 19:39","title":"24.hu: Ezerágyas pszichiátriai és idegsebészeti központot hozna létre a kormány több intézmény összevonásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadó cég nemzetközi jelentésében. A magyar vállalatok a tőzsde helyett kötvénykibocsátással fedezik forrásigényüket.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a tőzsdei bevezetések (IPO) globális értéke a harmadik negyedévben - mutat rá az EY...","id":"20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d3975f3-6460-419a-9044-15a023191dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc485d9-51b6-4435-86d9-137881e3a8af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Rekordszamu_reszvenykibocsatassal_allnak_talpra_a_vilag_tozsdei","timestamp":"2020. december. 19. 09:04","title":"Rekordszámú részvénykibocsátással állnak talpra a világ tőzsdéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. Mint mondta, embert próbáló volt az idei szezon a járvány miatt.","shortLead":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz...","id":"20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5495b-b84f-47fd-a076-ba2d6da7f14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:35","title":"Forma-1-es magyar technikus a Williams jövőjéről és a 65. vírustesztről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","shortLead":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","id":"20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e9429a-625d-4ed5-813b-90633abd97cf","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","timestamp":"2020. december. 18. 09:40","title":"Meghalt a Boba Fettet játszó Jeremy Bulloch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","shortLead":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","id":"20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a020328-922f-480c-bc26-40c6296214ec","keywords":null,"link":"/360/20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","timestamp":"2020. december. 19. 14:50","title":"Molnár Péter: Deutsch Tamás és a retorikai áthidalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]