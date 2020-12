Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen. Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg A hétvégének az ötödik helyről nekivágó Chelsea vendégként maradt alul a 15. Arsenallal szemben az angol labdarúgó-bajnokság 15., hagyományos karácsonyi fordulójának szombat kora esti összecsapásán. Az Arsenal könnyen győzte le a Chelsea-t A cél, hogy 2025-re már 5 percen át legyen üzemképes az egység. 100 millió Celsius-fok 20 másodpercig: új világrekordot állított fel a dél-koreai fúziós reaktor Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén Varga Judit a hazai titkosszolgálatok kérésére, de a hvg.hu által kikért közérdekű adatok elemzéséből kiderül, hogy a tavaszi karantén alatt kevesebb lehetett a miniszteri engedélyhez kötött művelet. Feltehetőleg ekkor a titkosszolgálatok és a célszemélyek is visszahúzódtak. Aztán júliustól visszaállt a rend és a második fél év már hasonló aktivitást mutat, mint a tavalyi azonos időszak. Kevésbé voltak aktívak a titkosszolgálatok a karantén alatt A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz. Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész És nem érintkeztek fertőzött emberrel sem. Kanadát is elérte az új koronavírus-mutáció, a fertőzöttek nem jártak külföldön De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont. Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött. Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért. Droggal a zsebében, részegen, hét elfogatóparanccsal a nyakában menekült a rendőrök elől