[{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását támogató állami programban. ","shortLead":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását...","id":"20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857b7b0c-ef16-4959-9cf4-cc6b1769d1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","timestamp":"2020. december. 28. 16:23","title":"A járvány ellenére is ezrével kötik a lízingszerződéseket új autókra a nagycsaládosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658339a2-3489-4b9f-b29c-aa3a9470f7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem sikerült még olyan sokáig működtetni egy fúziós reaktort, mint amit most Dél-Koreában. A cél, hogy 2025-re már 5 percen át legyen üzemképes az egység.","shortLead":"Soha nem sikerült még olyan sokáig működtetni egy fúziós reaktort, mint amit most Dél-Koreában. A cél, hogy 2025-re már...","id":"20201228_fuzios_energia_reaktor_eromu_kstar_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658339a2-3489-4b9f-b29c-aa3a9470f7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9136c60e-6281-43a0-8ac7-81894e163427","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fuzios_energia_reaktor_eromu_kstar_del_korea","timestamp":"2020. december. 28. 15:03","title":"100 millió Celsius-fok 20 másodpercig: új világrekordot állított fel a dél-koreai fúziós reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is párját ritkítja, a sikerért már a sokadik generáció dolgozik keményen. Cukrász dinasztiák harmadik, befejező rész. ","shortLead":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is...","id":"20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28820432-287c-4203-b09a-7ad4f98d0d93","keywords":null,"link":"/360/20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 26. 19:00","title":"Doku360: Nőként a cukrászok között is ki kellett vívni a megbecsülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És nem érintkeztek fertőzött emberrel sem.","shortLead":"És nem érintkeztek fertőzött emberrel sem.","id":"20201227_Kanadat_is_elerte_az_uj_koronavirusmutacio_a_fertozottek_nem_jartak_kulfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27381fb-fd34-4c93-9963-57827bef333c","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Kanadat_is_elerte_az_uj_koronavirusmutacio_a_fertozottek_nem_jartak_kulfoldon","timestamp":"2020. december. 27. 09:47","title":"Kanadát is elérte az új koronavírus-mutáció, a fertőzöttek nem jártak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek. ","shortLead":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át...","id":"20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5060538-05da-48cb-a2d5-e3eedbfd90ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","timestamp":"2020. december. 27. 07:00","title":"És akkor ezt látjuk legszívesebben, amikor visszatekintünk az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]