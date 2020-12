Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei, hazai, zöld című könyvében 48 szezonális zöldségkrém és snack receptjét találjuk meg, többek között ezt is. ","shortLead":"Használjuk ki a téli szezon zöldségeit, és készítsünk egyszerű, finom, akár vendégváró zöldségkrémeket! Vida Kata Idei...","id":"20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76580f81-2145-48ef-bb9c-ce250f1a1877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1445b2ee-0771-4524-97a4-517a02acfdfc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201225_Petrezselymes_sargaborsokrem_recept_kenyerre_lepenyre_koretkent_Vida_Kata","timestamp":"2020. december. 25. 18:00","title":"Petrezselymes sárgaborsókrém – kenyérre, lepényre, köretként Vida Katától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek. ","shortLead":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át...","id":"20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5060538-05da-48cb-a2d5-e3eedbfd90ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","timestamp":"2020. december. 27. 07:00","title":"És akkor ezt látjuk legszívesebben, amikor visszatekintünk az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag a hótakaró, de ha átmenetileg is, több helyen kifehéredik a táj - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag...","id":"20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd57a297-f7b5-4cd7-9907-3289152404b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","timestamp":"2020. december. 26. 17:45","title":"Vasárnap jön a látványhavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35991e3-6607-4417-89a9-e891049d8fca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég felvásárolta a Neverware nevű fejlesztőcéget, amely a Chrome OS nyílt forráskódú változatára támaszkodva összehozta, hogy bármilyen számítógépre telepíteni lehessen az operációs rendszert.","shortLead":"A Google nemrég felvásárolta a Neverware nevű fejlesztőcéget, amely a Chrome OS nyílt forráskódú változatára...","id":"20201226_google_chrome_os_opercios_rendszer_pc_mac_cloudready_neverware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35991e3-6607-4417-89a9-e891049d8fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814aa12f-9463-4bd9-b8d5-a65409d370c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_google_chrome_os_opercios_rendszer_pc_mac_cloudready_neverware","timestamp":"2020. december. 26. 12:03","title":"Nem kell kidobni a régi számítógépeket, könnyű lesz feltenni rájuk a Google rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni az előírást.\r

\r

","shortLead":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni...","id":"20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2ea971-5b72-47b4-99da-da9b9a0c1d00","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","timestamp":"2020. december. 26. 09:30","title":"Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács sikeréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása a közelmúltban befejezett 15 milliárdos projektnek.\r

\r

","shortLead":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása...","id":"20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4c87-4fa9-4c20-becd-0f9894061a13","keywords":null,"link":"/kkv/20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","timestamp":"2020. december. 26. 08:49","title":"Húszmilliárdos fejlesztés a Tranzit csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","shortLead":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","id":"20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc9b9f-dd64-4a8a-be6b-bba150334650","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 12:04","title":"Már vidékre is elindult a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed80140-0e03-43bf-a0d0-1a86be194661","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az évtizedeken át Nyugaton egymással békésen együtt élő két legendás orgánum, az Irodalmi Újság és az Új Látóhatár szerkesztője a harminc évvel ezelőtti rendszerváltáskor egyszerre jutott arra az felismerésre, hogy „a csúcson” kell abbahagyni. Annak ellenére, hogy jó szándékú, és/vagy önjelölt utódok szívesen folytatták volna árnyékukban a lapcsinálást.","shortLead":"Az évtizedeken át Nyugaton egymással békésen együtt élő két legendás orgánum, az Irodalmi Újság és az Új Látóhatár...","id":"202051__irodalmi_ujsag__uj_latohatar__lapzartak__lecsaptak_rajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed80140-0e03-43bf-a0d0-1a86be194661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ba50a5-6215-4c3e-8a69-06be3dba1b70","keywords":null,"link":"/360/202051__irodalmi_ujsag__uj_latohatar__lapzartak__lecsaptak_rajuk","timestamp":"2020. december. 27. 11:00","title":"30 éve \"húzták le a rolót\" az emigráció legendás lapjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]