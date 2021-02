Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki a stílusos, az androidos telefont és a windowsos PC-t összekötő Your Phone alkalmazásból.","shortLead":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki...","id":"20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f590b5a-17ee-46d0-82fa-e2ebfab777f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","timestamp":"2021. január. 30. 16:03","title":"A telefon képernyője helyett jobb ugyanaz számítógépen – üzeni a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb tüntetése volt vasárnap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb...","id":"20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d72c074-8711-48c8-b49e-c5f43be2485b","keywords":null,"link":"/360/20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","timestamp":"2021. február. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán papíron puritán, Rogán újranősült, Gyurcsány nem zárt jó évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani.\r

","shortLead":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles...","id":"20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b4a5d6-6496-4218-b442-afbf8cf8c7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 31. 08:52","title":"Fontos határidő jár le ma az autósok számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig a Microsoft operációs rendszere került terítékre.","shortLead":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig...","id":"20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd852678-c199-4e6c-a0c7-e2d3a782d777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","timestamp":"2021. január. 31. 08:03","title":"Egy koreai együttes a cappella adta elő a Windows XP legismertebb hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Béke Nobel-díjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401dede-9e30-4400-a213-af5499db8a89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 225 ezer dollárral (több mint 66 millió forinttal) támogatja a Puli Space \"vízszimatoló\" detektora, a Puli Lunar Water Snooper fejlesztését, amely a tervek szerint 2022 januárjára készül el.","shortLead":"A NASA 225 ezer dollárral (több mint 66 millió forinttal) támogatja a Puli Space \"vízszimatoló\" detektora, a Puli Lunar...","id":"20210131_nasa_puli_space_vizszimatolo_detektor_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1401dede-9e30-4400-a213-af5499db8a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e01719-64ac-4149-9533-19b853eff627","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_nasa_puli_space_vizszimatolo_detektor_hold","timestamp":"2021. január. 31. 12:15","title":"66 millió forinttal támogat a NASA egy magyar ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]