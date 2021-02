Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra hőlégballon-felszállót telepítenek.","shortLead":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra...","id":"20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9b9d1-7ec8-420a-b9ac-f03266ab8c96","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","timestamp":"2021. február. 06. 17:59","title":"Hőlégballon-felszálló is épül a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","id":"20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14914e2f-863c-4e78-b073-7e080ad02a3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 05. 09:21","title":"3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja az új Audi RSQ8-R divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor hajlamaiktól függetlenül szereti gyerekeit, Donald Trump nem vall, a britek 20 százalékát már beoltották. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor hajlamaiktól függetlenül szereti gyerekeit, Donald Trump nem vall, a britek 20 százalékát már beoltották...","id":"20210205_Radar360_Elfordulnak_a_fiatalok_Putyintol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f05620-1ef9-4a1d-b3f4-fd2eafec2687","keywords":null,"link":"/360/20210205_Radar360_Elfordulnak_a_fiatalok_Putyintol","timestamp":"2021. február. 05. 08:00","title":"Radar360: Elfordulnak a fiatalok Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők megjelenése és a várható szabályozás csillapítja az árfolyamkilengéseket.","shortLead":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők...","id":"202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683ed04-9684-4ae0-a0ac-0046cb8cd8e6","keywords":null,"link":"/360/202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","timestamp":"2021. február. 05. 17:00","title":"Borzasztóan kockázatos, mégis menedéknek használják a bitcoint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3792d66b-f7e2-45a3-be20-70ad363fc340","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szezámmag volt egy kicsit rovarölős.","shortLead":"A szezámmag volt egy kicsit rovarölős.","id":"20210205_Biohamburgert_hivott_vissza_a_SPAR","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3792d66b-f7e2-45a3-be20-70ad363fc340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea460ab-510e-4336-8b17-766801bb3371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Biohamburgert_hivott_vissza_a_SPAR","timestamp":"2021. február. 05. 13:20","title":"Biohamburgert hívott vissza a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről. Az egyik legismertebb jelenségről, a kék halálról is elárult ezt-azt.","shortLead":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről...","id":"20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e44f916-c668-4cf0-8055-2e206ea4bd02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","timestamp":"2021. február. 05. 19:03","title":"Sok év után fény derült a Windows egyik nagy titkára, hogy miért kék a “kék halál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]