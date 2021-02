Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére alkalmas telefonnal kapcsolatos.","shortLead":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére...","id":"20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e041d4-e2c8-4c56-a269-68243ad29b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","timestamp":"2021. február. 13. 08:03","title":"Különlegességre készül a Xiaomi: egy telefon, amely kapásból 3D-s fotókat készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak, hogy Magyarországon a gazdaság 2020-ban 5,3 százalékkal csökkent. Ezzel a 27 tagállam rangsorában középen foglal helyet az ország. Az uniós átlag –6,3 százalék. A legnagyobb csökkenés Spanyolországban (–11 százalék) és Görögországban (–10 százalék) történt. Az ír gazdaság azonban a lezárások és korlátozások ellenére is 3 százalékkal nőtt, Írország az egyetlen tagállam, amely pozitívan zárta a 2020-as évet.","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak...","id":"20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205e06-17ef-49df-8396-c20c9221e5b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2021. február. 11. 11:10","title":"Európai Bizottság: 5,3 százalékkal csökkent tavaly a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el, egy ritka betegségben. ","shortLead":"A fúziós zene úttörőjeként, és a legnagyobb jazz-zongoristák között számon tartott, 79 éves zenész kedden hunyt el...","id":"20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e406841-8e0a-42d8-8692-f63eafcc1a77","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_meghalt_chick_corea_jazzzenesz","timestamp":"2021. február. 11. 22:30","title":"Elhunyt Chick Corea jazz-legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt. Konszenzussal fogadta azt el a Megyei Jogú Városok Szövetsége, vagyis a kérdésben a fideszes városvezetők is egyetértenek.","shortLead":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt...","id":"20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8bc675-6fcf-4e3e-94ef-71a351ebd0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","timestamp":"2021. február. 12. 09:53","title":"Levélben kérnek segítséget Gulyástól a megyei jogú városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","shortLead":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","id":"20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881c4a16-3e4d-4aa4-a739-009806638554","keywords":null,"link":"/itthon/20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","timestamp":"2021. február. 12. 21:23","title":"Jövő héttől lehet igényelni a koronavírus elleni védettséget igazoló okmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","shortLead":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","id":"20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fbe999-f4a4-479f-898e-c6dbd9d04967","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","timestamp":"2021. február. 11. 16:40","title":"Letartóztatásban marad a férfi, aki halálra szúrt egy francia fiatalt Budapesten, mert \"rossz napja volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi pozitívumokat csak Budapest és a nemzeti kisebbségek esetében tudtak felsorolni. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet harmadik alkalommal készített jelentést a helyi önkormányzatok helyzetéről, de valódi...","id":"20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477f611-0930-4824-983d-6d82884f61fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Europa_Tanacs_Magyarorszag_onkormanyzatisag","timestamp":"2021. február. 12. 14:13","title":"Európa Tanács: Aggasztó, hogy Magyarországon nem létezik valódi önkormányzatiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4b283-5fba-402e-8d20-7adef46e48e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienven-1 űrszonda hét hónapig utazott, hogy elérje a vörös bolygót. Az űreszköz marsjárója májusban vagy júniusban landolhat a planéta felszínén.","shortLead":"A Tienven-1 űrszonda hét hónapig utazott, hogy elérje a vörös bolygót. Az űreszköz marsjárója májusban vagy júniusban...","id":"20210212_tienven_1_mars_urszonda_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de4b283-5fba-402e-8d20-7adef46e48e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9079f8e1-6d1b-41ec-98f1-0b47c9267bd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_tienven_1_mars_urszonda_video","timestamp":"2021. február. 12. 17:03","title":"A kínaiak űrszondája videót küldött a Marsról – itt ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]