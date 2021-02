Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg inkább csak a kütyürajongók szórakoztatására való. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg...","id":"20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f33d8-5170-4373-8f48-da1bf5d74e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 27. 17:00","title":"Mitől és mennyire lehet ma okos egy otthon? Kipróbáltuk a Xiaomi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c59c773-5c7b-4cd6-a343-a328a831fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12-es Android-verzió mellett néhány hasznos funkción is dolgozik a Google. Utóbbiaknak pedig nem csak az újabb eszközök tulajdonosai örülhetnek.","shortLead":"A 12-es Android-verzió mellett néhány hasznos funkción is dolgozik a Google. Utóbbiaknak pedig nem csak az újabb...","id":"20210227_sms_idozitese_android_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c59c773-5c7b-4cd6-a343-a328a831fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d24b3a1-9781-4546-a127-a3adb6665777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_sms_idozitese_android_12","timestamp":"2021. február. 27. 08:03","title":"Időzíthető SMS-t kapnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság az élre tör.","shortLead":"A társaság az élre tör.","id":"20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0c19c-7894-4159-9b8c-5dbe24e4037e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","timestamp":"2021. február. 27. 11:57","title":"Mintha nem is lenne válság: 39 százalékkal nőtt a 4iG árbevétele tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","shortLead":"A főpolgármester öt olyan területet sorolt fel, ahol szerinte a kormánynak azonnal intézkednie kellene.","id":"20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a1286-b211-4bfc-be35-0ed3a0d3d3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_karacsony_vakcina_oltas_budapest","timestamp":"2021. február. 28. 15:14","title":"Karácsony: Adják ide a vakcinát és beoltjuk Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","shortLead":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","id":"20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced817c8-2fa4-442f-acf8-4751aeec82a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","timestamp":"2021. február. 27. 16:09","title":"Kötelező FFP2-es maszk és otthoni munkavégzés – Így lassítanák a koronavírust Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","shortLead":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","id":"20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c4bfae-8521-4c0c-9052-766b7a8f2380","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","timestamp":"2021. február. 27. 17:31","title":"Kolbászba rejtett méreggel, csavarral, gyufával kínozza egy ismeretlen a kutyákat Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]