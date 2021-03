A kecskeméti Neumann János Egyetem campusára eddig több mint 13 milliárd forintot költöttek el, ám a napokban jelentették be Kecskeméten, hogy folytatódik az építkezés.

A kivitelezésére a közbeszerzési felhívást most írta ki a Kecskeméti Duális Oktatási (KEDO) Zrt., amelyet még 2015 végén néhány MNB-alapítvány alapított, hogy a beruházásokat lebonyolítsa. Ezúttal kollégiumot, „adminisztrációs épületet”, hidat építenek. A KEDO Zrt. ugyan még a közbeszerzés kiírása előtt bejelentette a folytatást, de azt nem árulta el, hogy mennyit szánnak az újabb komplexumokra.

Így csak tippelni lehet a tervek alapján, hogy az első körben megépült, egy több tonnás tőzsdetojással is felturbózott oktatási épületnél drágább lesz az újabb menet, a Magyar Narancs korábbi becslései szerint összességében akár 40–50 milliárd forintot is elkölthetnek a campus kialakítására.

Matolcsy György eredeti elképzelése évekkel ezelőtt az volt, hogy az MNB hozamaiból az alapítványoknak „csurgatott” pénzből egy unortodox gazdasági képzést indítanak, és ehhez az infrastruktúrát is felépítik. Első körben a ZÁÉV Zrt. volt a kivitelező, a most kiírt közbeszerzésre április végéig lehet ajánlatokat adni, majd startolhat a campus 5,5 hektárra szabott komplexumának a folytatása.

Az egyetem területe 2016-ban © Fazekas István

Tanítóképző helyett fegyvertervezői képzés

A felsőoktatási élet átalakulása Kecskeméten 2000-ben kezdődött, amikor három főiskolából egy lett, de igazi felbolydulás akkor lett, amikor Matolcsy György bejelentette, hogy unortodox gazdasági elméletek központját tervezi létrehozni Kecskeméten.

Ezt végül úgy sikerült összehoznia az MNB elnöknek, hogy a 2000 óta Kecskeméti Főiskolaként működő kertészeti és gépipari karokhoz, illetve a tanítóképzőhöz „kölcsönvette” a Szolnoki Főiskola gazdasági karát, és 2016-ban átkeresztelték ezt az egybegyúrt, immáron egyetemi rangot kapott intézményt Pallas Athéné Egyetemnek. A Pallas Athéné Egyetem név csupán egy évig tartott ki, mert a helyieknek nem tetszett. Aláírásokat is gyűjtöttek, végül egy évvel később nevet váltottak, így lett Neumann János Egyetem 2017-ben.

A szolnoki gazdasági kar pedig 2019-ben, alig hároméves együttműködés után otthagyta Kecskemétet, és a Debreceni Egyetemhez csatlakozott.

Tavaly augusztus elsejével a kecskeméti egyetem az állami alapítású Neumann János Egyetemért Alapítvány fenntartásába került, a Pedagógus Kart pedig azonnal átpasszolták a Károli Gáspár Református Egyetemnek. Ezután már csak három kar, a gazdaságtudományi, a gépipar és a kertészeti maradt meg. A Károli januárban még úgy nyilatkozott, hogy „nem célszerű arra következtetni, hogy megszűnik a kecskeméti tanítóképzés”, ám a KRE idén őszre már nem hirdetett meg a városban tanítóképzést, azt átköltöztették a szomszédos Nagykőrösre.

Matolcsy György © Túry Gergely

Turbóra kapcsolt a Neumann kuratórium

A pedagógusképzést – legalábbis ideiglenes – kiszervezése után, a Neumann Alapítvány novemberben az alapítói jogokat is megkapta az innovációs minisztertől, Palkovics Lászlótól. Innentől kezdve magasabb fokozatra kapcsoltak: januárban a kiskunfélegyházi fegyvergyártó céggel kötöttek együttműködési megállapodást azzal, hogy a gépészmérnöki szakon szakirányként fegyvertervezést is indítanak, majd egy helyi céggel, a Deltaplast Kft.-vel is szorosabbra fűzték a kötelékeiket, az alapítvány 5 százalékos részesedést is vásárol az 5 milliárd forint körüli árbevételt rendre produkáló cégben.

De nemcsak ez változott, 2020 októberében a Neumann János Egyetemért Alapítvány megvásárolta a KEDO Zrt.-t a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól (PADME).

A Neumann Alapítvány kuratóriumi elnöke a 2016-ig az MNB stratégiai igazgatójaként dolgozó Csizmadia Norbert lett, aki az MNB-ből való távozása után a PADME kuratóriumi elnöke lett, így került a KEDO Zrt. igazgatóságába is.

A Neumann Alapítvány a tavaly júniusi Magyar Közlöny szerint összesen 1,1 milliárd forintot kapott a kormánytól az indulásra, illetve a 2021-es, és a 2022-es évre 400–400 millió forintot az oktatási feladataira. Egyelőre ebből kell gazdálkodnia a Neumann Alapítványnak, és a közelmúltban tulajdonába került KEDO Zrt.-nek sincs túl sok elköltenivalója. A mostanra már Neumann Alapítvány tulajdonába került cégnek bár 12 milliárd forint jegyzett tőke mellett közel 16 milliárdos saját tőkéje van, mégis 2018-ban mínusz 51 millió, 2019-ben mínusz 383 millió forint veszteséget könyvelhettek el. Még akár az is előfordulhat, hogy Csizmadia az egyik kezével, mint Neumann alapítványi elnök kér, a másikkal pedig mint MNB alapítványi elnök, ad.

A Neumann János Egyetem épülő campusa Kecskeméten 2018. szeptember 25-én. © MTI / Ujvári Sándor

Matolcsy barátai és rokonai

A Neumann Alapítvány kuratóriumában nem Csizmadia az egyetlen Matolcsy György köreiben régóta forgó ember: két kecskeméti vállalkozó is helyet kapott itt, akik korábban a KEDO Zrt. igazgatóságában ültek egy ideig, közülük Gaál József a megyei iparkamara elnöke is, és Bánkuty Tamás szintén dolgozott a Nemzetgazdasági Minisztériumban, és a MNB-ben is, ahogy Csizmadia. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a felügyelő bizottságban ül, ő azzal került be legutóbb a hírekbe, hogy ezzel kétszer annyit keres, mint amennyi a kecskeméti polgármesteri posztért jár.

