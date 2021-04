Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfde93-4d75-4d78-adb7-c27d1800d957","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","timestamp":"2021. április. 06. 12:13","title":"Halálos áldozata is van a hajnali budapesti kórháztűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","shortLead":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","id":"20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31720-391d-4411-bcc9-05dedc2662ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","timestamp":"2021. április. 06. 10:17","title":"Több centi hó hullott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","shortLead":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","id":"20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba0bd2-42f7-4184-b6fd-68d1b3b92642","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","timestamp":"2021. április. 04. 21:11","title":"9 embert mentettek ki egy lángoló teherautóból a bátaszéki rendőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f9290e-10a2-4801-8b5b-8abe44def138","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ujjbegyek kiemelkedő érintésérzékenysége köztudott, most viszont az okára is fényt derítettek svéd kutatók. ","shortLead":"Az ujjbegyek kiemelkedő érintésérzékenysége köztudott, most viszont az okára is fényt derítettek svéd kutatók. ","id":"202113_ujjbegyek_erzekenysege_a_legkisebb_is_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f9290e-10a2-4801-8b5b-8abe44def138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec56cf9-5311-4dca-98b4-d0dcf667bb65","keywords":null,"link":"/360/202113_ujjbegyek_erzekenysege_a_legkisebb_is_szamit","timestamp":"2021. április. 05. 11:15","title":"Rájött a tudomány, miért annyira érzékeny az ember ujjbegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]