Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi oktatási intézményben sem szabadna nyitni április 19-én.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi...","id":"20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62bab0-3a08-4f59-86ac-c87039f9288b","keywords":null,"link":"/elet/20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","timestamp":"2021. április. 09. 09:05","title":"A PDSZ üdvözli a középiskolai nyitás halasztását, de szerintük ez kevés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","shortLead":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","id":"20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fe4e47-e2b0-4049-a936-c3630c35235c","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","timestamp":"2021. április. 07. 20:10","title":"Király Gábort megkeresték, hogy legyen a Hertha kapusedzője, de nem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","shortLead":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","id":"20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cabfb6-2d7a-482c-a86b-9efc20d7a049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","timestamp":"2021. április. 09. 15:07","title":"Szándékosan hajtott egy menekülő autós elé egy kamionos Los Angelesnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műtétet japán orvosok végezték, a beteg férjének és fiának tüdejét ültették be.","shortLead":"A műtétet japán orvosok végezték, a beteg férjének és fiának tüdejét ültették be.","id":"20210408_Elo_donor_tudoatultetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b61125e-22ac-491d-843c-ac1208f78350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_Elo_donor_tudoatultetes_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 21:07","title":"A világon először végeztek élő donoros tüdőátültetést koronavírusos betegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nincs nagy meglepetés a tavalyi év okostelefon-eladásait összesítő toplistán. Amiért viszont mindenképpen érdekes: jól mutatja, miért is zárja be telefongyártó üzletágát az egykoron nagy névnek számító LG.","shortLead":"Nincs nagy meglepetés a tavalyi év okostelefon-eladásait összesítő toplistán. Amiért viszont mindenképpen érdekes: jól...","id":"20210409_okostelefon_gyartok_sorrendje_top_10_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3947dee3-40e3-422b-a4ca-f99a25e59b2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_okostelefon_gyartok_sorrendje_top_10_lista","timestamp":"2021. április. 09. 08:03","title":"Ez a top 10, így áll most az okostelefon-gyártók népszerűségi sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin, az intézményből indult, ma világszerte ismert biológus. A színes anekdotákkal fűszerezett beszélgetésből kiderül, hogy a tudós – akinek munkássága nélkül nem léteznének a koronavírus ellen védő legmodernebb vakcinák – milyen emberi és szakmai úton jutott el oda, hogy ma legfeljebb Puskás Öcsivel van versenyben a legismertebb magyar címért.","shortLead":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin...","id":"20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae860fc-3a2e-4efd-bc89-8e884f89b0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","timestamp":"2021. április. 08. 11:03","title":"Becsüljük meg a tanárokat! – üzeni Karikó Katalin, aki már valami újdonsággal készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben forgott, részt vett a partijaikon, bár undorral nézte őket – erről is szól a Párizs királynője című könyv.","shortLead":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben...","id":"20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6def4f2-14a9-45b4-a654-a225f938cb01","keywords":null,"link":"/360/20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2021. április. 09. 14:00","title":"Náci kollaboráns volt-e Coco Chanel? – ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4570bb00-a89e-4dbd-82d1-2c4c1207e7e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós csak annyit látott, hogy a nő elkezdni locsolni a kocsiját egy töltőpisztolyból.","shortLead":"Az autós csak annyit látott, hogy a nő elkezdni locsolni a kocsiját egy töltőpisztolyból.","id":"20210408_Fraszt_hozta_egy_autosra_egy_no_aki_ugy_tunt_benzinnel_kezdett_kocsit_mosni_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4570bb00-a89e-4dbd-82d1-2c4c1207e7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09390a7-6fc6-4dd4-8a3d-74e5aa4bd8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Fraszt_hozta_egy_autosra_egy_no_aki_ugy_tunt_benzinnel_kezdett_kocsit_mosni_Amerikaban","timestamp":"2021. április. 08. 16:53","title":"A frászt hozta egy autósra egy nő, aki mintha benzinnel kezdett volna kocsit mosni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]