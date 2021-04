Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","shortLead":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","id":"20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f370a-d582-48a8-a014-b55a035f2cfc","keywords":null,"link":"/elet/20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","timestamp":"2021. április. 16. 17:12","title":"Képregénycsomagot ajánlott fel az egészségügyi dolgozóknak egy fővárosi bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) szombaton egy Szojuz űrhajó - jelentette be a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal.","shortLead":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS...","id":"20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecb563-3e93-42cf-b416-d6723d2c14f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","timestamp":"2021. április. 17. 16:42","title":"Földet ért a Szojuz űrhajó három asztronautája - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról kaptak adatot, a legerősebb napon, április 7-én 3,5 millióról.","shortLead":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról...","id":"20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85b89a-4b4b-4230-a909-6874b253e589","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 17. 12:54","title":"Megdőlt a számlázási rekord Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","shortLead":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","id":"20210415_india_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4167f-ae07-4024-9b4e-25260aa0fc0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 21:33","title":"Indiában két-három koronavírus-beteg osztozik egyetlen ágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be864248-463c-4268-bdd3-e4699910bf50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átadja a vezetést az új generációnak, amely „tele van szenvedéllyel és antiimperialista szellemmel”.","shortLead":"Átadja a vezetést az új generációnak, amely „tele van szenvedéllyel és antiimperialista szellemmel”.","id":"20210416_raul_castro_lemond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be864248-463c-4268-bdd3-e4699910bf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea21691-9dcc-421e-845f-a65447157647","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_raul_castro_lemond","timestamp":"2021. április. 16. 21:51","title":"Raúl Castro bejelentette lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","shortLead":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","id":"202115_hotechnika_csanyi_es_amol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121f7ace-aa79-4529-9ffc-e526b33a6e21","keywords":null,"link":"/360/202115_hotechnika_csanyi_es_amol","timestamp":"2021. április. 16. 08:30","title":"Tartályépítő céget vesz Csányi Sándor, de ez nem OTP-s ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti fotót osztott meg a követőivel. ","shortLead":"A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti fotót osztott meg a követőivel. ","id":"20210416_Repultunk_Mari_repultunk__Orban_Viktor_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed41f64-1d33-4e79-b4ef-775d4d72b979","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Repultunk_Mari_repultunk__Orban_Viktor_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 09:28","title":"„Repültünk, Mari, repültünk!” – közös fotóval búcsúzik Orbán Viktor Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","shortLead":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","id":"20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673e50c-a996-4fee-8373-2f04143ed1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 18:08","title":"Ötven napja van lélegeztetőgépen Bányai Gábor fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]