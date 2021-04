Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6 hengeres orgánuma. Viszont még van valami hangja, ellentétben a hamarosan érkező első teljesen elektromos Maseratitól. ","shortLead":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6...","id":"20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bacdf0-0174-43a7-be52-d3adcc8bf6a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","timestamp":"2021. április. 19. 10:10","title":"Itt a Maserati első hibrid divatterepjárója, mindent megtudtunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","shortLead":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","id":"20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae17a27-ef38-4919-ae09-16f9a31035c1","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","timestamp":"2021. április. 18. 21:00","title":"Megfenyegette az UEFA az új ligát támogató elitklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","shortLead":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","id":"20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a38402-38a9-4d30-9d0f-0fedd753e7a4","keywords":null,"link":"/elet/20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","timestamp":"2021. április. 19. 11:07","title":"De a kórház? – bemutatta a mentőszolgálat a legendás telefonos mém egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató szerint a pénzből külföldi akvizíciókra is lehetőségük nyílik.","shortLead":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató...","id":"20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ee159-c6dd-41d3-8a35-ab9068226753","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","timestamp":"2021. április. 20. 14:57","title":"2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","shortLead":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","id":"20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd4dcf-03ee-4fd7-9610-f9dc455a6b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","timestamp":"2021. április. 19. 18:01","title":"Felbukkant a Nürburgringen a Mercedes régen várt hiperautója, a One – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","shortLead":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","id":"20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd600b-84ec-41ed-973a-5b1ce0e5d77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","timestamp":"2021. április. 18. 16:11","title":"Műemléki felújításokat díjaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]