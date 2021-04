Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös beoltottnál járunk majd; átírja a kormány a költségvetést; megjelent, majd azzal a lendülettel össze is omlott az európai foci nagy reformterve. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös...","id":"20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c9ad8-5824-459f-bc33-f219ede00ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","timestamp":"2021. április. 25. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor egy korsó sörrel ünnepelheti a Felcsút ezüstérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","shortLead":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","id":"20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e7321-9369-4235-8dfc-b489fce54203","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","timestamp":"2021. április. 26. 14:23","title":"A Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","shortLead":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","id":"20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7c2ca-e597-4205-aeef-60452d18558f","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","timestamp":"2021. április. 24. 21:50","title":"Elhunyt Soproni József, a Zeneakadémia volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben készült egy olyan felvétel, amilyen korábban még nem.","shortLead":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben...","id":"20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c1be2-afd4-49d1-8a0d-32f4de6a3b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","timestamp":"2021. április. 26. 11:03","title":"Színes légi felvétel jött a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]