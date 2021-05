Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","shortLead":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","id":"20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26abe6bb-2027-4bdc-8d44-1320239e1994","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","timestamp":"2021. május. 17. 09:21","title":"Minden eddiginél elrettentőbb külsőt kapott az új Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is volt és koncepciós perekben ítélik el a fideszesek ellenfeleit.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is...","id":"20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a868b31-c3b5-4a56-8d0f-48edd420089a","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","timestamp":"2021. május. 16. 09:06","title":"Márki-Zay: Ha egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja a hozzátartozójukat, semmi esélyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.","shortLead":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium...","id":"20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aac717-4b24-4b95-b005-8187c41eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","timestamp":"2021. május. 15. 16:33","title":"Újabb irodaházat rombolt le az izraeli hadsereg, az AP helyi irodája is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]