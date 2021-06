Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden. A hibás jóslatok felemlegetésén túl is meghökkentő, hogy mennyire lelassult az oltási terv az ötmilliós határ elérése óta. Okozhatják ezt a barátságosabbnak tűnő járványadatok is, miközben a nyájimmunitás elérését már senki nem emlegeti.","shortLead":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden...","id":"20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9adba1-50c2-4e09-9b20-ecaa1b238c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","timestamp":"2021. június. 01. 17:40","title":"A kormány már senkit nem okolhat azért, mert nem sikerül elég embert beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","shortLead":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","id":"20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1e092-b802-4112-9e75-ed7781fb284d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","timestamp":"2021. május. 31. 10:15","title":"Kiderült, hogy került egy magyar rajongó a Jóbarátok-különkiadásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","shortLead":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","id":"20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f8c98c-19b1-429b-a600-21615d93f39d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 11:06","title":"Átadták Egerben Vicuska és Gergő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","shortLead":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","id":"20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94719c3f-fc22-4cf3-a6bd-082afa971c35","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","timestamp":"2021. június. 01. 12:14","title":"Több mint 6 milliárd forintot ad a kormány a Közlekedési Múzeum fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","shortLead":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","id":"20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f45efa-168b-4e0a-9e8d-b7228daf24a6","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","timestamp":"2021. június. 01. 09:43","title":"Ennyire látványosan még nem győztek a Bencék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","shortLead":"Ingavonat jár Szerencs és Sárospatak között, Sárospataktól Sátoraljaújhelyig viszont még pótlóbuszra kell átszállni.","id":"20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5e75c8-bae9-40d7-9519-3029aaa6005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_satoraljaujhely_vonat_baleset_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 01. 12:49","title":"Részben újraindult a forgalom a sátoraljaújhelyi vonatbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek építési vállalkozók.","shortLead":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek...","id":"20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7360c06-bfe4-4e55-97b0-7deaa727d14f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","timestamp":"2021. június. 01. 07:44","title":"Alig tudják tartani a szerződésben vállalt árakat az építési vállalkozók, akkora a drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","shortLead":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","id":"20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404426d9-6d3d-4160-922c-f36517d439c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","timestamp":"2021. június. 01. 11:21","title":"Zöld rendszámos Ferrari: kémfotókon a 486-os hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]