[{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb szükségleteinket.","shortLead":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb...","id":"20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325881e4-2f37-489f-93be-e7344adc2bcf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","timestamp":"2021. február. 24. 08:59","title":"David Attenborough a civilizáció szétesésére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","shortLead":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","id":"20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c143-c8c2-45cc-8cb8-0864d960a778","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","timestamp":"2021. február. 24. 09:44","title":"Ledöntötték a spanyol fasiszta diktátor utolsó szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb pillanatához.

","shortLead":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb...","id":"20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e45b26-e703-4350-9912-7feb4b141af0","keywords":null,"link":"/360/20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 07:19","title":"Vezető német lap: Veszélyzónába ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]