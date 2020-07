Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember a miniszterelnök? A Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, Csizmadia Ervin hazai és külföldi példákkal ad válaszokat a kérdésekre.\r

","shortLead":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember...","id":"20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddc4c69-3e98-4c68-9ef6-a7e12d8d748c","keywords":null,"link":"/360/20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","timestamp":"2020. július. 29. 11:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tud immáron tíz éve hatalmon lenni az Orbán-kormány? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01420fac-07cd-4bc5-a92a-4c0b2c22a9c3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200728_Marabu_FekNyuz_Libernyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01420fac-07cd-4bc5-a92a-4c0b2c22a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25f849-f45b-4440-8ab4-5efe35baa355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Marabu_FekNyuz_Libernyak","timestamp":"2020. július. 28. 13:20","title":"Marabu FékNyúz: Libernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","shortLead":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","id":"20200728_koronavirus_esetek_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d0f26-efa6-4a9d-9cf1-3012ff79f0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_koronavirus_esetek_szamok","timestamp":"2020. július. 28. 09:37","title":"Hattal nőtt az aktív koronavírus-esetek száma, egy új áldozat sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","shortLead":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","id":"20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fb5a9b-7f6e-430e-82f4-781231940ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","timestamp":"2020. július. 28. 08:12","title":"Megduplázódott az egyházi fenntartású tanintézmények száma az Orbán-kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","shortLead":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","id":"20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70258bfb-bd8b-4d7a-93c0-58532d18d1fe","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","timestamp":"2020. július. 27. 20:47","title":"Összefüggés lehet a politikusok elhízása és a korrupció között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák belpolitikában.","shortLead":"Vonzások és választások: magánélet és közélet bizarr keveredése, plágiumbotrányok, zsarolások és groteszk a szlovák...","id":"20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0110484b-4aab-4dd8-bf32-86c58b39d284","keywords":null,"link":"/360/20200728_Szeretettel_Pozsonybol_Inkabb_tragikomedia_mint_felelos_kormanyzas_zajlik","timestamp":"2020. július. 28. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Szlovákiában lassan csak plagizálók lehetnek közjogi méltóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","shortLead":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","id":"20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf57b893-e26a-4b13-b40f-fcd0e293d925","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","timestamp":"2020. július. 28. 07:23","title":"326 millió forintot fizet az MNB cége a Csodaszarvas- és az Arany dinamikája-szoborért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]