Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","shortLead":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","id":"20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01a41cf-af8d-44ec-a67a-beb8637f0fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","timestamp":"2021. június. 15. 12:52","title":"Kiveszik a start/stop rendszert a General Motors legnagyobb autóiból a félvezetőhiány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","shortLead":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","id":"20210614_sidi_peter_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866f9b30-506c-4113-8555-cc45b07eeab7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_sidi_peter_olimpia","timestamp":"2021. június. 14. 17:10","title":"Sidi Péter kimarad az olimpiai csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE-ről szóló beszédet mondott Kizlinger Lilla Berlinben, amikor átvette Ezüst Medve-díját.","shortLead":"Az SZFE-ről szóló beszédet mondott Kizlinger Lilla Berlinben, amikor átvette Ezüst Medve-díját.","id":"20210615_Ez_a_film_szabadon_keszult_ami_ritkasag_Magyarorszagon_kizlinger_lilla_free_szfe_berlinale_ezust_medve_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a54d16-7d4b-4701-b2f7-3de25519a5d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Ez_a_film_szabadon_keszult_ami_ritkasag_Magyarorszagon_kizlinger_lilla_free_szfe_berlinale_ezust_medve_beszed","timestamp":"2021. június. 15. 09:25","title":"„Ez a film szabadon készült, ami ritkaság Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített egy céget, amely éppen ezzel, tehát akár lelkes amatőrök ötleteinek formába öntésével foglalkozik – méghozzá akár egyetlen példányban is.","shortLead":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített...","id":"202123_jatekos_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d31d9-f8c2-4320-9510-84dc304be9a5","keywords":null,"link":"/360/202123_jatekos_otlet","timestamp":"2021. június. 14. 15:00","title":"156-fajta dobókocka: bombaüzlet lett egy banális probléma megoldásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","shortLead":"Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.","id":"20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e841c7-88b6-4403-8d33-e2d664c21ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384e7cf4-a1f4-4955-b2fd-80801cc43cf7","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Megvan_a_nyertes_magyarul_is_elerheto_az_ev_legjobb_gyerektarsasjateka","timestamp":"2021. június. 14. 16:09","title":"Megvan a nyertes: magyarul is elérhető az év legjobb gyerektársasjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","id":"20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632e7239-7183-45b0-bab1-fb6be78b4132","keywords":null,"link":"/elet/20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"A holokauszthoz hasonlította a kötelező maszkviselést egy amerikai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs folytatása miatt. ","shortLead":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs...","id":"20210614_UEFA_Eriksen_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e17c9-f9b9-4de4-8529-9df75404f947","keywords":null,"link":"/sport/20210614_UEFA_Eriksen_kritika","timestamp":"2021. június. 14. 13:50","title":"„Remélem, hogy az UEFA tanult az esetből” – bírálták a szövetséget a dán focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]