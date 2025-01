Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem az egészségügyi rendszerrel és a szeretteik esetleges elvesztésével kapcsolatos, de sokan tartanak a gazdasági válságtól és a klímaváltozástól is.","shortLead":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem...","id":"20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c.jpg","index":0,"item":"28ea4aa4-8c38-4a7a-8746-796437e13975","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","timestamp":"2025. január. 23. 06:10","title":"Medián: A kormánypártiak a világháborútól meg a migránsoktól félnek, az ellenzékiek az egészségügy romlásától meg az elszegényedéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87690af5-d22d-471a-8953-0ac283af8ae9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lesz pénz a Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítására is.","shortLead":"Lesz pénz a Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítására is.","id":"20250124_koltsegvetes-atiras-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87690af5-d22d-471a-8953-0ac283af8ae9.jpg","index":0,"item":"d3803082-f309-4dff-9fe9-5e5d5d79a615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_koltsegvetes-atiras-gazdasag","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Máris elkezdődött az idei költségvetés átírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették volna előadni, de ezt a helyszín lemondta. ","shortLead":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették...","id":"20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"f4e71909-3964-4543-8efb-1337e20ec51b","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","timestamp":"2025. január. 23. 09:19","title":"„Betiltottak bennünket Győr városában” – Alföldi Róbert darabját nem mutatják be az Audi Csarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és egy elektromos Renault szabadidő-autót próbáltunk ki, teszten a Symbioz, a Rafale és a Scenic.","shortLead":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és...","id":"20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a.jpg","index":0,"item":"c27ba411-335c-4404-bfcc-29de53a550fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 06:59","title":"3 hengeres bohóckodás és villanyos világmegváltás – a legújabb Renault-kat teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső tároló használható lesz a játékkonzollal.","shortLead":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső...","id":"20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20.jpg","index":0,"item":"ab1321c7-51e3-4f64-8862-5ee84d6cfdd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","timestamp":"2025. január. 23. 12:03","title":"Szédületes újítást kapnak az Xboxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az évtized végére lenne kész. ","shortLead":"Az évtized végére lenne kész. ","id":"20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3.jpg","index":0,"item":"10d0620d-d8a4-414d-9e46-c72e866e1155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","timestamp":"2025. január. 24. 07:19","title":"Kétszázmilliárdból épülhet új négysávos út az ország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]